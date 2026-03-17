 I 5 smartphone top da comprare su eBay con il codice sconto di marzo
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I 5 smartphone top da comprare su eBay con il codice sconto di marzo

eBay ha un nuovo codice sconto che riduce i prezzi con un extra da non sprecare: se ti serve uno smartphone, ecco i 5 modelli da considerare.
I 5 smartphone top da comprare su eBay con il codice sconto di marzo
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eBay ha un nuovo codice sconto che riduce i prezzi con un extra da non sprecare: se ti serve uno smartphone, ecco i 5 modelli da considerare.

eBay inizia la settimana con un nuovo codice sconto. Se durante le Offerte di Primavera non hai trovato lo smartphone al prezzo giusto, ora hai una seconda occasione da non sprecare. Usando il coupon PRIMA26 al momento del pagamento, ottieni un extra ribasso del 5% che sembra poco, ma può ridurre il prezzo del tuo futuro telefono fino ad altri 45€, mica pochi! Ci sono tantissimi modelli in promozione, ma ho deciso di elencarti i 5 da non sottovalutare assolutamente.

Smartphone con sconto extra grazie al coupon di eBay: i modelli che fanno gola

Il primo smartphone che ti suggerisco è iPhone 17 nella configurazione da 512 GB. Lo scegli se vuoi dare una chance ad Apple o hai già un telefonino firmato dalla Mela Morsicata. Iconico nel suo design, ha un display OLED da 6,3 pollici e il processore A19 per prestazioni senza rallentamenti. Usa il codice PRIMA26 e fallo tuo a soli 1100,60€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Apple Iphone 17 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.3

Apple Iphone 17 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.3″ Oled 48Mp Mg6u4qn/a Lavander

1.145,601.229,00€-7%
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Android è il tuo sistema operativo del cuore? Nessuna paura perché c’è anche Google Pixel 10 Pro in promozione su eBay. Il top di gamma è disponibile nel taglio di memoria da 256 GB a cui vengono sommati i 16 GB di RAM. Con lui puoi giocare, guardare contenuti in streaming e beneficiare dell’AI che diventa un assistente nel quotidiano e nell’editing delle fotografie. Usa il codice PRIMA26 e> fallo tuo a soli 831,15€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Google Pixel 10 Pro 5G 256GB Memoria 16GB Ram Display 6.3

Google Pixel 10 Pro 5G 256GB Memoria 16GB Ram Display 6.3″ 120Hz Obsidian Black

874,901.099,00€-20%
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Nel caso di un budget più ridotto, affidati a Xiaomi 15 5G. Nella sua fascia di prezzo è il modello più ambito per la velocità e il suo schermo AMOLED che ti catapulta in un mondo di colori e qualità. Ti dimentichi di avere un telefono tra le mani con tutto ciò che fa come fotografie pazzesche, multitasking e gaming mobile. Tra i 512 GB di spazio, il processore Snapdragon e la batteria che dura un giorno intero, non ci sono dubbi sulla sua qualità. Usa il codice PRIMA26 e >fallo tuo a soli 622,25€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Xiaomi 15 5G Verde 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.36

Xiaomi 15 5G Verde 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.36″ Amoled 120Hz 50Mpx Green

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Un quarto smartphone di tutto rispetto è Honor 400 5G. Ideale se vuoi spendere poco, ma non rinunciare a un telefono con display AMOLED grande e refresh rate da 120Hz. In questa fascia di prezzo, le due caratteristiche non sono scontate considerando anche che ti vengono offerti 512 GB di spazio di archiviazione. Usa il codice PRIMA26 e >fallo tuo a soli 332,30€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Honor 400 5G Nero 512GB Memoria 8Gb Ram Display 6.55

Honor 400 5G Nero 512GB Memoria 8Gb Ram Display 6.55″ Amoled 120Hz MidnightBlack

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Concludiamo questa piccola guida con un classicone: Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Elegante, sottile e potente con i suoi 256 GB di spazio e gli 8 GB di RAM che ti accompagnano dal semplice scrolling nelle app al gaming e lo streaming. Punto di forza sono la batteria che supera il giorno di autonomia e il suo display da 6,77 pollici. Non strizzi più gli occhi, ma ti godi uno schermo che simula il cinema. Usa il codice PRIMA26 e> fallo tuo a soli 233,70€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.77

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.77″ 6500mAh GlacierBlue

246,00299,90€-18%
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Pubblicato il 17 mar 2026

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Paola Carioti
Pubblicato il
17 mar 2026
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