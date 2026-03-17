I 5 smartphone top da comprare su eBay con il codice sconto di marzo

eBay inizia la settimana con un nuovo codice sconto. Se durante le Offerte di Primavera non hai trovato lo smartphone al prezzo giusto, ora hai una seconda occasione da non sprecare. Usando il coupon PRIMA26 al momento del pagamento, ottieni un extra ribasso del 5% che sembra poco, ma può ridurre il prezzo del tuo futuro telefono fino ad altri 45€, mica pochi! Ci sono tantissimi modelli in promozione, ma ho deciso di elencarti i 5 da non sottovalutare assolutamente.

Smartphone con sconto extra grazie al coupon di eBay: i modelli che fanno gola

Il primo smartphone che ti suggerisco è iPhone 17 nella configurazione da 512 GB. Lo scegli se vuoi dare una chance ad Apple o hai già un telefonino firmato dalla Mela Morsicata. Iconico nel suo design, ha un display OLED da 6,3 pollici e il processore A19 per prestazioni senza rallentamenti. Usa il codice PRIMA26 e fallo tuo a soli 1100,60€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Android è il tuo sistema operativo del cuore? Nessuna paura perché c’è anche Google Pixel 10 Pro in promozione su eBay. Il top di gamma è disponibile nel taglio di memoria da 256 GB a cui vengono sommati i 16 GB di RAM. Con lui puoi giocare, guardare contenuti in streaming e beneficiare dell’AI che diventa un assistente nel quotidiano e nell’editing delle fotografie. Usa il codice PRIMA26 e> fallo tuo a soli 831,15€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Nel caso di un budget più ridotto, affidati a Xiaomi 15 5G. Nella sua fascia di prezzo è il modello più ambito per la velocità e il suo schermo AMOLED che ti catapulta in un mondo di colori e qualità. Ti dimentichi di avere un telefono tra le mani con tutto ciò che fa come fotografie pazzesche, multitasking e gaming mobile. Tra i 512 GB di spazio, il processore Snapdragon e la batteria che dura un giorno intero, non ci sono dubbi sulla sua qualità. Usa il codice PRIMA26 e >fallo tuo a soli 622,25€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Un quarto smartphone di tutto rispetto è Honor 400 5G. Ideale se vuoi spendere poco, ma non rinunciare a un telefono con display AMOLED grande e refresh rate da 120Hz. In questa fascia di prezzo, le due caratteristiche non sono scontate considerando anche che ti vengono offerti 512 GB di spazio di archiviazione. Usa il codice PRIMA26 e >fallo tuo a soli 332,30€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.

Concludiamo questa piccola guida con un classicone: Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Elegante, sottile e potente con i suoi 256 GB di spazio e gli 8 GB di RAM che ti accompagnano dal semplice scrolling nelle app al gaming e lo streaming. Punto di forza sono la batteria che supera il giorno di autonomia e il suo display da 6,77 pollici. Non strizzi più gli occhi, ma ti godi uno schermo che simula il cinema. Usa il codice PRIMA26 e> fallo tuo a soli 233,70€ pagandolo anche in 3 rate senza interessi.