I dati aziendali sono al sicuro con Polarbackup

In un mondani cui tutti i dati aziendali vengono conservati su dispositivi aziendali, fisici e sul cloud, un solo malware, virus o anche più semplicemente un problema tecnico, può causare la perdita di anni e anni di lavoro in pochissimi istanti. Chiunque disponga quindi di una compagnia dovrebbe quasi obbligatoriamente affidarsi ad un sistema di gestione dei backup dei dati in modo da mantenerli sempre al sicuro da eventuali attacchi o avvenimenti di ogni tipo. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi dell’offerta di Polarbackup, ora disponibile con un 25% di sconto sul backup aziendale con utenti e server illimitati. Il suo prezzo sarà infatti di soli 59,99 dollari l’anno, anziché 79,99 dollari. Ma vediamo nello specifico cosa è in grado di offrire.

Polarbackup: backup completo sul cloud per tutti i dati aziendali

Polarbackup è indubbiamente uno dei sistemi di gestione backup dal rapporto qualità prezzo migliori sul mercato. Con soli 59,99 dollari l’anno, grazie all’attuale sconto del 25% sul prezzo di listino, sarà infatti in grado di proteggere utenti, computer, NAS e dispositivi esterni in maniera illimitata. In più, non mancherà anche una dashboard utili per controllare e gestire tutti i salvataggi eseguiti.

Ovviamente tutti i dati saranno protetti da un livello di crittografia avanzato, ma in caso di problemi, sarà sempre comunque possibile affidarsi all’assistenza clienti formata da tecnici esperti e con anni di esperienza nel settore. Come accennato in precedenza, tutti i backup varranno eseguiti sul cloud, perciò sarà possibile recuperarli ovunque e in pochissimo tempo. Da non sottovalutare il fatto che non ci sarà alcun limite di velocità o dimensione dei file da contenere.

Ovviamente il prezzo di 59,99 dollari l’anno riguarderà soltanto il piano base, completo di 1TB di spazio, crittografia, assistenza remota, assistenza email 24 ore su 24 e opzioni di backup di unità esterne ed interne. Qualora si volesse passare ad un piano superiore, sarà comunque possibile richiedere quello da 2TB a 119,98 dollari l’anno, o a quello da 5TB a 299,96 dollari l’anno.

In tutti i casi, le opzioni offerte saranno le stesse. Nel caso in cui si avesse bisogno di ancora più spazio, bisognerà invece contattare l’assistenza clienti, in modo che possano offrire la migliore opzione pensata per le proprie esigenze.

