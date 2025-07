I driver Nvidia 590.26 introducono Smooth Motion e altre novità

Nell’anteprima dei driver Nvidia 590.26, che verranno rilasciati a breve, vengono introdotte diverse nuove funzionalità per le GPU GeForce, come il generatore fotogrammi Smooth Motion e il supporto per gli Shader Model 6.9, insieme a nuove funzionalità interamente dedicate gli sviluppatori.

Nvidia 590.26: Smooth Motion, Shader Model 9.6 e nuove funzionalità per gli sviluppatori

I nuovi driver Nvidia 590.26 aggiungono nuove utilità per lo sviluppo, come:

Supporto per vettori lunghi a 1024 elementi, insieme a operazioni di algebra lineare cooperativa.

Riorganizzazione dell’esecuzione degli shader per il ray tracing.

Integrazione di opacity micromap.

Oltre a ciò, i nuovi driver Nvidia introducono Smooth Motion per la generazione dei frame, compatibile anche con la serie GeForce RTX 40. È simile ad AMD AFMF, essendo introdotta al livello di driver, e permette di raddoppiare i fotogrammi visualizzati senza richiedere un’integrazione diretta con la pipeline grafica, come invece avviene facendo uso del DLSS Frame Generation.

Si tratta di una soluzione che permette di abilitare il generatore fotogrammi anche in titoli che non lo supportano, offrendo un miglioramento delle prestazioni con un semplice toggle dal pannello Nvidia. Test condotti su giochi come World of Warcraft hanno dimostrato un raddoppio del framerate, passando da 82 a 164 FPS.

Come anticipato inizialmente, il driver è tutt’ora disponibile in versione anteprima. Chi volesse provarlo, può scaricarlo accedendo al proprio account Nvidia, accettando i termini e le condizioni sul sito ufficiale, per poi procedere al download. Naturalmente, trattandosi di una versione non ancora stabile, è lecito aspettarsi piccoli bug, malfunzionamenti o possibile instabilità.

