 I Fantastici Quattro: Gli Inizi è disponibile su Disney+, guardalo ora in streaming
Su Disney+ è finalmente disponibile I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il nuovo film dedicato ai supereroi Marvel.
Su Disney+ è finalmente disponibile I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il nuovo film dedicato ai supereroi Marvel.

Se non l’hai ancora visto al cinema o hai il piacere di rivederlo, ti organizziamo la serata: su Disney+ è adesso disponibile per la visione in streaming “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, il film diretto da Matt Shakman e che racconta le origini di Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm nell’Universo Cinematografico Marvel. Per vederlo ti basterà avere un abbonamento alla piattaforma.

Il cast include Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby è Sue Storm, Joseph Quinn interpreta Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach prende la parte di Ben Griim. Il film si presenta con un nuovo inizio narrativo rispetto alle pellicole uscite nei primi anni 2000 allo scopo di inserirsi nel ricco e variegato Universo Cinematografico Marvel in viaggio verso i nuovi Avengers.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si unisce quindi su Disney+ al ricco catalogo Marvel della piattaforma, dove puoi recuperare tutti i prodotti, tra film, serie TV e serie animate, che costituiscono un impianto narrativo sempre più ricco e variegato.

Ricordati che puoi abbonarti a partire da 6,99 euro al mese al piano Standard senza pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 nov 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
5 nov 2025
