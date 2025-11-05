I Fantastici Quattro: Gli Inizi è disponibile su Disney+, guardalo ora in streaming

Se non l’hai ancora visto al cinema o hai il piacere di rivederlo, ti organizziamo la serata: su Disney+ è adesso disponibile per la visione in streaming “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, il film diretto da Matt Shakman e che racconta le origini di Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm nell’Universo Cinematografico Marvel. Per vederlo ti basterà avere un abbonamento alla piattaforma.

Il cast include Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby è Sue Storm, Joseph Quinn interpreta Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach prende la parte di Ben Griim. Il film si presenta con un nuovo inizio narrativo rispetto alle pellicole uscite nei primi anni 2000 allo scopo di inserirsi nel ricco e variegato Universo Cinematografico Marvel in viaggio verso i nuovi Avengers.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si unisce quindi su Disney+ al ricco catalogo Marvel della piattaforma, dove puoi recuperare tutti i prodotti, tra film, serie TV e serie animate, che costituiscono un impianto narrativo sempre più ricco e variegato.

