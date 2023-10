I Leoni di Sicilia: cast e trama della serie in streaming

I primi quattro episodi de I Leoni di Sicilia sono ora disponibili in streaming su Disney+. La nuova serie, tratta dai romanzi di Stefania Auci, racconta l’Italia di inizio Ottocento seguendo le vicende della famiglia Florio, diventata una delle più ricche e influenti del paese. Approfondiamo qualche dettaglio sul cast e sulla trama di questa produzione, diretta dal regista Paolo Genovese.

Il cast e la trama della serie I Leoni di Sicilia

Gli interpreti dei due personaggi principali sono Michele Riondino nei panni di Vincenzo Florio e Miriam Leone in quelli di Giulia Portalupi. Al loro fianco ci sono Donatella Finocchiaro (Giuseppina Saffiotti), Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia (Ignazio Florio), Ester Pantano (Giuseppina Saffiotti da giovane) e Adele Cammarata (Giovanna d’Ondes). Di seguito il trailer ufficiale.

Per quanto riguarda invece la trama, ci limitiamo a proporre la sinossi condivisa dalla piattaforma, per non rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto i primi quattro episodi o letto i romanzi.

Nell’Ottocento, i fratelli Paolo e Ignazio Florio lasciano la misera Bagnara Calabra per cercare fortuna a Palermo, dove aprono un’aromateria e in poco tempo diventano ricchi. Ma sarà il figlio di Paolo, Vincenzo, a trasformare Casa Florio in un vero impero commerciale (spezie, tonno, zolfo e navi) negli anni dell’Unità d’Italia. Alimentata da un bruciante desiderio di riscatto, la sua ambizione è di essere trattato da pari dai veri potenti di Palermo: i nobili. Per questo cerca per sé una moglie titolata, ma s’innamora follemente di una borghese, Giulia Portalupi, che lo distoglie dalle sue ossessioni. Queste ricadranno come una maledizione sull’unico figlio maschio, Ignazio, cui spetterà il compito di tenere alto il nome dei Florio.

Qui sotto, alcuni estratti dall’anteprima al la Festa del Cinema di Roma che ha anticipato l’arrivo in streaming su Disney+.

Per la colonna sonora è stata scelta la canzone Durare di Laura Pausini (Durar nella versione per l’adattamento spagnolo della serie). La fotografia è di Fabrizio Lucci, la scenografia di Massimiliano Sturiale, i costumi sono curati da Alessandro Lai.

La produzione è stata annunciata nel luglio 2022 e le riprese sono state effettuate inizialmente a Roma, per poi spostarsi a Palermo, Marsala, Trapani e Cefalù. L’ultimo ciak nel dicembre dello scorso anno.

È possibile vedere subito in streaming su Disney+ i primi quattro episodi de I Leoni di Sicilia, tutti con una durata pari a circa 55 minuti. Gli altri quattro che completeranno la stagione usciranno mercoledì 1 novembre. La classificazione assegnata dalla piattaforma è 16+.

