I Leoni di Sicilia: guarda il finale in streaming

È giunto il momento di guardare il finale di stagione della serie I Leoni di Sicilia: gli ultimi quattro episodi sono disponibili da oggi in streaming su Disney+. Giunge così a conclusione la trasposizione per il piccolo schermo dei romanzi di Stefania Auci, curata da Palo Genovese alla Regia.

I Leoni di Sicilia: gli ultimi episodi in streaming

Nei panni dei protagonisti principali, Vincenzo Florio e Giulia Portalupi, ci sono Michele Riondino e Miriam Leone. È attraverso la narrazione delle loro vicende che la produzione racconta la storia dell’Italia dell’Ottocento. Non sveliamo altro per non rovinare l’esperienza di visione. Ci limitiamo a riportare di seguito la sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale nella sua versione completa.

I fratelli Paolo e Ignazio Florio fuggono dalla Calabria in cerca di fortuna, nella Palermo d’inizio Ottocento. Rilevano una bottega di spezie che il giovane Vincenzo, figlio di Paolo, grazie alla sua fame di riscatto, trasformerà in un impero commerciale. Spinto dalla sua ambizione, Vincenzo attraversa gli anni tumultuosi dei moti siciliani, fino all’Unità di Italia, consolidando il nome di Casa Florio e il suo rapporto con Giulia, la donna per il cui amore ha sacrificato il sogno della nobiltà.

I primi quattro episodi, disponibili dalla scorsa settimana, hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. Su IMDb, la media voto delle recensioni assegnate è pari a 7,5/10. Ora è tempo di guardare in streaming il finale di stagione.

I Leoni di Sicilia non è l’unica novità da vedere per chi attiva un abbonamento a Disney+. Tra le nuove uscite anche quelle dedicate al periodo di Halloween: inevitabile, considerata la ricorrenza appena trascorsa. Sono appena comparsi nel catalogo due horror molto interessanti, per gli amanti del genere ovvero The Boogeyman e Appendage, consigliati a chi ama le emozioni forti.

