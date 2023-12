I Leoni di Sicilia: guarda gli episodi completi su Disney+

La piattaforma di streaming Disney+ offre ai suoi abbonati l’opportunità esclusiva di immergersi nell’affascinante e avvincente mondo de “I Leoni di Sicilia”, una serie che racconta la storia dei fratelli Paolo e Ignazio Florio che scappano dalla miseria in Calabria per cercare fortuna nella Palermo dell’Ottocento.

“I Leoni di Sicilia” segue il destino dei Florio mentre trasformano una modesta bottega di spezie in un impero commerciale senza precedenti. Il giovane Vincenzo Florio, con la sua fame di riscatto, gioca un ruolo centrale nel consolidare il nome di Casa Florio durante gli anni tumultuosi dei moti siciliani fino all’Unità d’Italia. Una storia di ambizione, amore e il desiderio ardente di essere riconosciuti dai veri potenti di Palermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.