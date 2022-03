I MacBook Pro 2021 vendono più dei laptop OLED

I nuovi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M1 Pro e Max che sono stati presentati da Apple sul finire dello scorso anno stanno riscuotendo un successo incredibile, decisamente incredibile. A testimonianza della cosa, vi sono i dati forniti dalla società di analisi di mercato Display Supply Chain Consultants (DSCC), secondo cui le vendite dei portatili in questione dotati di schermo mini-LED vanno a superare quelle su scala globale di tutti i laptop con schermi OLED.

MacBook Pro con mini-LED: vendite superiori a tutti i portatili OLED

La ricerca di mercato non fa specificamente riferimento alle vendite e alle percentuali dei portatili, ma va a concentrarsi sulla produzione globale dei display avanzati per notebook, quindi ecco perché il dato mini-LED e OLED risulta rilevante. Nel dettaglio, durante l’ultimo trimestre del 2021 la produzione e le consegne di questi schermi sono aumentate di ben il 298% trimestre su trimestre e del 1.717% anno su anno arrivando a quota 4,8 milioni di pannelli. In tutto, nell’annualità precedente sono aumentati del 629% fino a un totale di 8,2 milioni di schermi.

La diffusione di entrambe le tecnologie è in crescita, ma gli schermi mini-LED dei MacBook Pro 2021 hanno raggiunto una quota del 54% nel quarto trimestre 2021, mentre per tutto l’anno la quota è del 32%. Nello specifico, il MacBook Pro 14″ ha raggiunto per il quarto trimestre del 2021 una quota del 28%, mentre il MacBook Pro 16″ si è fermato al 26%.

Per quel che concerne il quarto trimestre del 2022, si prevede che Apple continui ad avere la meglio sul mercato su base trimestrale, con una quota parti almeno al 40% per le unità vendute e dal 56% per i ricavi.