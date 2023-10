I migliori film di Halloween da guardare su Disney+

Stasera è la notte di Halloween e cosa c’è di meglio che immergersi nell’atmosfera spettrale e misteriosa della festa con una selezione di film a tema? Disney+ ha creato una categoria speciale per Halloween, e ti offre una vasta gamma di film e contenuti dedicati a questa festa magica. Non puoi perdertela.

Film, serie TV e contenuti di Halloween su Disney+

Per cominciare, la categoria di Halloween su Disney+ include alcuni classici che sono amati da generazioni di spettatori. “Hocus Pocus” è un film iconico che segue le avventure di tre streghe che ritornano in vita per causare il caos in una cittadina. È una commedia che mescola perfettamente l’umorismo con l’atmosfera di Halloween. “Piccoli Brividi” è un altro film adatto a un pubblico più giovane, pieno di avventure spaventose e creature fantastiche.

Se sei alla ricerca di un po’ di brivido e terrore, “La Casa dei Fantasmi” è un’ottima scelta. Questo film è un adattamento dell’attrazione dei parchi a tema di Walt Disney: The Haunted Mansion. Ti condurrà in una villa infestata da fantasmi, offrendoti un’esperienza davvero spaventosa.

Se invece sei un fan degli horror veri e propri, la categoria di Halloween su Disney+ ha qualcosa per te. “The Boogeyman” è un film che ti farà saltare sulla sedia, con una trama che coinvolge una creatura terrificante che si nasconde nei sogni. “Appendage” è un’esperienza horror cupa e inquietante che ti terrà incollato allo schermo. E se ami le storie horror in stile antologia, “American Horror Stories” ti farà venire i brividi con ogni episodio.

Disney+ non dimentica i più piccoli in questa festa. Oltre ai film e agli show per adulti, troverai cortometraggi e speciali tratti dalle serie Disney più famose, perfetti per una serata in famiglia. Inoltre, i Simpson offrono speciali di Halloween che sono diventati una tradizione per i fan dello show, pieni di umorismo nero e situazioni spaventose.

Che tu sia un amante dei classici per famiglie o un fan degli horror più intensi, Disney+ ha tutto ciò che ti serve per creare l’atmosfera perfetta per Halloween. Accendi lo streaming, prepara le caramelle e immergiti in una maratona di film di Halloween che ti faranno ridere, gridare e rabbrividire.

