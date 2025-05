I migliori film e serie TV su Disney+ da goderti in un weekend a soli 5,99€ al mese

Hai in progetto un bel weekend tutto casalingo? Forse il motivo è voglia di relax, oppure cause di forza maggiore per una febbre o un malessere di un famigliare…in ogni caso, viene in tuo soccorso Disney+. La piattaforma streaming più famosa al mondo per soli 5,99€ ti dà accesso completo a tutto il suo ricchissimo catalogo di film, serie TV, documentari, classici, novità Marvel e tanto altro ancora.

Cosa vedere nel weekend su Disney+: film, serie e novità da non perdere

Per chi cerca qualcosa di leggero e coinvolgente:

Only Murders in the Building: una comedy crime brillante con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, perfetta per una maratona da divano;

I Griffin: un evergreen: se vuoi spegnere il cervello e ridere senza ritegno, ecco la tua dose di umorismo irriverente;

The Bear: non è propriamente "leggera", ma è coinvolgente, intensa, ed estremamente reale. Una perla tra le serie recenti;

Per tutta la famiglia:

Encanto: un film coloratissimo e musicale, con un messaggio potente sull’autenticità e il valore della famiglia;

Elemental: una delle ultime novità targate Pixar, una storia d'amore tra acqua e fuoco che affascina grandi e piccoli;

Luca: ambientato nella riviera italiana, un inno all'amicizia e all'accettazione. Perfetto per sognare un po' d'estate anche in inverno;

Documentari per chi ama scoprire il mondo dal proprio divano:

Free Solo: vincitore dell’Oscar, racconta l’impresa folle (e reale) di scalare El Capitan senza corde. Emozione pura.

Welcome to Earth con Will Smith: un viaggio spettacolare negli angoli più estremi e incredibili del pianeta.

un viaggio spettacolare negli angoli più estremi e incredibili del pianeta. Secrets of the Whales: narrato da Sigourney Weaver, un’esperienza immersiva tra le creature più affascinanti degli oceani.

Con Disney+ puoi scaricare i contenuti e guardarli offline, creare fino a 7 profili, impostare il parental control per i più piccoli e vedere i contenuti in 4K UHD (con il piano Premium).