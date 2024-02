I migliori strumenti AI per creare loghi

La creazione di un logo rappresenta un elemento cruciale per qualsiasi impresa, tuttavia, richiede un processo di lavoro che può essere lungo e spesso oneroso. L’intelligenza artificiale offre un supporto a coloro che desiderano creare un logo senza ricorrere a strumenti complessi o all’assistenza di un professionista, sebbene in alcune circostanze tale assistenza possa essere consigliabile. Fortunatamente, esistono specifici strumenti basati sull’intelligenza artificiale che consentono di creare loghi in modo semplice, rapido e personalizzato. Questo è reso possibile grazie a generatori che utilizzano l’apprendimento automatico per analizzare modelli, colori, forme e tipografie comunemente presenti nei loghi, al fine di generare un logo che risponda alla richiesta inserita. Tuttavia, data la presenza di numerose piattaforme, è fondamentale comprendere quali siano gli strumenti più efficaci per la creazione di un logo, con l’intelligenza artificiale.

Looka il supporto AI per la creazione di un logo

Looka, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, che offre un insieme di funzionalità che vanno oltre la semplice generazione di loghi, estendendosi a servizi aggiuntivi quali la creazione di siti web, biglietti da visita, contenuti per i social media e molto altro. Inoltre, fornisce una serie di suggerimenti utili su come sfruttare al meglio il logo, per promuovere efficacemente il proprio marchio.

Nella pratica, per ottenere un risultato che rispecchi al meglio le proprie esigenze, è necessario fornire una serie di dati, tra cui stili preferiti e slogan. Successivamente, Looka permette di modificare il logo anche dopo la sua creazione, personalizzando colori e caratteri a piacimento. Looka permette di progettare i loghi gratuitamente, tuttavia, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento, che consente di accedere a funzioni extra, modifiche illimitate e la possibilità di scaricare il contenuto in alta qualità.

DesignEVO il tuo logo personalizzato

DesignEVO è una piattaforma online che permette la creazione di loghi personalizzati con l’intelligenza artificiale. Nello specifico, offre una vasta scelta di modelli, icone, font e colori per realizzare il logo perfetto per un brand, un sito web o un’attività. Non richiede competenze di design ed è facile da usare. Nella pratica, per creare il proprio logo con DesignEvo è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al sito di DesignEVO;

Selezionare “Crea un logo gratis”;

Inserire il nome del brand e selezionare la categoria pertinente;

Scegliere tra i modelli di logo generati dall’AI;

Personalizzare il logo modificando testo, icone, font e colori;

Scaricare il logo in alta risoluzione per l’utilizzo desiderato.

DesignEVO consente anche di salvare i progetti e accedervi in qualsiasi momento e sicuramente è la soluzione ideale per creare un logo professionale con l’AI in pochi minuti. Tuttavia, alcuni loghi potrebbero apparire non originali o privi di creatività poiché DesignEVO si basa su modelli e icone predefiniti. Inoltre, lo stato del copyright delle icone e dei modelli utilizzati in DesignEVO non è del tutto chiaro. Infine, il piano gratuito limita i download del logo al formato PNG, per ottenere il logo in formati alternativi, come SVG, è necessario sottoscrive un piano a pagamento.

LogoAI: creare un logo in un click

LogoAI offre una soluzione semplice e diretta sicuramente adatta alle piccole imprese, i liberi professionisti e gli appassionati di design. Nello specifico, Logo AI offre numerose funzionalità, tra cui:

Logo animato: LogoAI permette di trasformare il logo in una versione animata , utilizzabile per video, presentazioni o social media. Offre diversi stili di animazione e la possibilità di regolare velocità e durata dell’animazione.

, utilizzabile per video, presentazioni o social media. Offre diversi stili di animazione e la possibilità di regolare velocità e durata dell’animazione. Editor avanzato: LogoAI offre la possibilità di modificare in modo approfondito il logo, cambiando carattere, colore, forma, dimensione e orientamento delle icone e del testo. Permette inoltre di aggiungere effetti come ombre, bordi, sfumature e trasparenze, e di caricare caratteri personalizzati o scegliere tra oltre 50 caratteri disponibili, inclusi quelli di Google Fonts .

. Anteprima in tempo reale: LogoAI offre una funzionalità di anteprima che permette di visualizzare il logo in vari scenari realistici, come biglietti da visita, siti web, magliette, cartelloni pubblicitari e altro. Questa funzione aiuta a valutare l’impatto visivo del logo e a fare eventuali modifiche prima di scaricarlo.

Supporto umano: LogoAI offre un servizio “Designer Fix” a un costo aggiuntivo, che permette di ricevere assistenza o consigli da un designer professionista.

LogoAI non permette di scaricare una versione gratuita a bassa risoluzione del logo. Per poterlo fare, è necessario pagare una tariffa, così da ottenere il logo in alta risoluzione e con diritti di proprietà illimitati.

Logomaster.ai: lo strumento AI professionale

Per proseguire, alla scoperta in quelli che sono gli strumenti AI per la creazione di un logo con l’AI, troviamo Logomaster.ai. Il servizio, rapido e professionale, offre una vasta gamma di caratteri, colori e icone, che possono essere combinati in un numero infinito di modi per creare un logo unico.

Logomaster.ai dispone di un potente editor, con pieno supporto per Google Fonts, oltre 100 modelli di design del logo, oltre 100 opzioni di icone e oltre 15 tavolozze di colori predefinite. Inoltre, l’editor intuitivo, dotato di funzioni di clic e trascinamento, livelli e un set completo di strumenti di modifica, garantisce un’esperienza di creazione del logo fluida e piacevole. Tra le altre caratteristiche, Logomaster.ai permette di aggiungere abbellimenti personalizzati ai loghi, migliorando l’icona principale e il logo testuale. Questa ampia gamma di funzionalità consente di esprimere l’identità unica del marchio. La creazione del logo è gratuita su Logomaster.ai, ma per accedere a funzionalità extra è necessario accedere alla versione a pagamento.

Logobean lo strumento AI versatile

Infine, Logobean che si distingue come uno strumento AI versatile per la creazione di loghi, adatto sia a principianti che a professionisti. Offrendo un’interfaccia utente chiara e facile da usare, insieme a una serie di funzionalità avanzate e l’integrazione con Google Fonts, per ottenere un’ampia gamma di opzioni tipografiche. Tra le altre funzionalità, Logobean permette di ruotare e capovolgere le icone, regolare la spaziatura, la dimensione del carattere e l’allineamento del testo. Inoltre, fornisce schemi di tavolozze di colori per aiutare a creare un logo visivamente accattivante.

Nella pratica, per utilizzare Logobean, basta inserire il nome del marchio e altre informazioni specifiche per visualizzare le opzioni del logo. Dopodiché, l’interfaccia di anteprima di Logobean consente di visualizzare l’aspetto del logo in diversi scenari, per capirne l’efficacia. Una volta completato il design, il logo può essere facilmente scaricato nei formati PNG e SVG. Infine, a differenza della maggior parte delle piattaforme che richiedono la registrazione prima di provare, Logobean permette di iniziare senza registrarsi. Tuttavia, per accedere a file di alta qualità, varianti e più opzioni, è necessario un abbonamento.