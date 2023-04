I nuovi clienti Conto Corrente Arancio ottengono di più: 3% annuo lordo

Sei alla ricerca di un modo sicuro ed efficace per far crescere i tuoi risparmi? Ci sono buone notizie: tutti i nuovi clienti ING che aprono un Conto Corrente Arancio, potranno beneficiare di un tasso di interesse sulla liquidità – senza vincoli temporali – pari al 3% per tre mesi. La promozione è a tempo limitato ed è valida soltanto fino a maggio: se vuoi scoprire come funziona, continua a leggere per approfondire l’offerta nel dettaglio.

Come avere il 3% annuo lordo per tre mesi?

Per approfittare della promozione, innanzitutto dovrai aprire un Conto Corrente Arancio: potrai farlo comodamente a questo link. Durante la registrazione, scegli di attivare anche il conto deposito Conto Arancio e mettici tutti i tuoi risparmi entro il 13 maggio. Per i primi tre mesi, otterrai il 3% fino a 100 mila euro.

Il tasso promozionale sarà riconosciuto solamente sul primo Conto Arancio attivato in ordine temporale. Oltre la soglia di 100 mila euro e su ogni Conto successivo, sarà applicato invece un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,001%, poi 0,5% su tutte le somme depositate su tutti i Conto Arancio di cui sei titolare.

Per aprire un Conto Corrente Arancio ti basterà tenere a portata di mano:

un documento d’identità in corso di validità emesso in Italia

codice fiscale o tessera sanitaria

cellulare

Tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio: una panoramica

Il vantaggio principale di Conto Corrente Arancio è sicuramente la sua natura digitale, che ti permette di effettuare numerose operazioni online gratuite tra cui bonifici SEPA fino a 50 mila euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Il canone è zero, mentre il prelievo di contante con carta di debito in Italia oppure in Europa è soggetto a una commissione di 0,95 euro.

Ma se vuoi ottenere il massimo dal tuo Conto Corrente Arancio a prezzi competitivi, dai un’occhiata a Modulo Zero Vincoli. Con soli 2 euro al mese, potrai usufruire di una vasta gamma di servizi gratuiti, inclusi prelievi di contante e un modulo assegni all’anno. E se scegli di accreditare lo stipendio, la pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, il canone Modulo Zero Vincoli è azzerato.

Apri il tuo Conto Corrente Arancio online per ottenere non solo tutti i vantaggi dell’home banking, ma anche per usufruire della speciale promozione che ti permette di ottenere il 3% annuo lordo per tre mesi sulle somme depositate, fino a un massimo di 100 mila euro. Hai tempo fino a maggio per accedere all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.