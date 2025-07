I nuovi iPad Pro con chip M5 arriveranno in autunno

I nuovi modelli di iPad Pro saranno il primo dispositivo a ottenere il chip M5 più veloce di Apple, o almeno così dovrebbe essere in base a quanto è stato recentemente riferito dal noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con il lancio sul mercato previsto per l’autunno dell’anno corrente, precisamente a ottobre.

iPad Pro con chip M5 previsti per ottobre

Apple ha aggiornato l’ultima volta la linea iPad Pro, implementando il chip M4 e la tecnologia di visualizzazione OLED, a maggio del 2024, pertanto intercorrono circa 17 mesi tra il lancio dei dispositivi con il nuovo chip, qualora l’indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera.

Dal momento che l’iPad Pro ha ottenuto un’importante revisione del design con l’introduzione dei display OLED nel 2024, i modelli previsti per questo 2025 non dovrebbero presentare modifiche al design. Alla luce di ciò, dovrebbero avere lo stesso telaio sottile e lo stesso display OLED di quanto attualmente commercializzati, ma saranno dotati del chip M5 più veloce.

Da tenere presene che il chip M5 sarà costruito sul processo a 3 nanometri di TSMC e porterà miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza. Si ritiene che la decisione del colosso di Cupertino di rinunciare al più avanzato processo a 2 nm per il suo processore sia dovuta a considerazioni sui costi, ma come anticipato i progressi saranno comunque significativi, principalmente attraverso l’adozione della tecnologia System on Integrated Chip (SoIC).

Apple starebbe altresì lavorando a una nuova tecnologia di visualizzazione che ridurrà le cornici dell’iPad Pro, ma non è chiaro se sarà pronta per i modelli M5 o se bisognerà ancora attendere per poterla saggiare.