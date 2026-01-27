 I piani antivirus di Bitdefender sono in sconto fino al 56%
Solo per poco tempo tutti i piani antivirus di Bitdefender sono proposti in sconto: fino al 56% in meno per uno dei migliori software.
Sicurezza Antivirus
Bitdefender, uno dei migliori antivirus online e certificato come tale da diversi test di agenzie di rating mondiali, mette in sconto tutti i suoi piani in abbonamento.

In questo momento è possibile usufruire di sconti fino al 56% sui piani antivirus di Bitdefender. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questi strumenti di protezione informatica.

Cosa offrono i piani antivirus di Bitdefender in sconto

Sono tre le proposte di Bitdefender. Il piano Antivirus Plus, utilizzabile da un account su 3 dispositivi, protegge da malware, ransomware e phishing, in più include una VPN con limite di 200 MB di traffico al giorno. A questo aggiunge il rilevamento delle violazioni dei dati. Prezzo: 22€ per un anno invece di 49,99€ (sconto del 56%).

Il secondo piano scontato è Bitdefender Total Security. Può essere utilizzato da 1 account su 5 dispositivi al massimo e rispetto a Plus aggiunge alcune funzionalità. Tra queste, la protezione cryptomining e il password manager. Ora costa 44,99€ per un anno invece di 94,99€ (sconto del 53%).

Infine, ecco il piano più completo, ovvero Bitdefender Premium Security, sempre valido su fino a 5 dispositivi. Ha in più la protezione e-mail innovativa, lo Scam Copilot e la VPN illimitata, l’ad-blocker e l’anti-tracker. Il prezzo è di 55€ invece invece di 109,99€ (sconto del 50%).

Tutti i piani mettono a disposizione la compatibilità multipiattaforma: gli antivirus possono essere usati sia su PC che su device mobile. Per approfittare della promozione in corso basta andare sulla pagina ufficiale dell’offerta.

Edoardo D'amato
