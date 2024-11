I piani Babbel sono al prezzo più basso dell'anno con il Black Friday

Babbel, piattaforma di riferimento per chi vuole imparare una o più lingue straniere in modo serio direttamente da casa, ha da poco lanciato la sua offerta per il Black Friday. Con la nuova promozione in corso, è possibile risparmiare il 70% sia sul piano di 12 mesi che su quello a vita. Per rapporto qualità-prezzo, il piano a vita è quello da preferire in assoluto.

Oltre 60.000 lezioni, più di 100.000 ore di contenuti di apprendimento e un team di 150 esperti in didattica: questi i principali punti di forza alla base del successo di Babbel, una delle migliori piattaforme online per imparare fino a 14 lingue (incluso l’italiano per gli utenti stranieri).

Il celebre metodo Babbel comprende lezioni brevi e personalizzate, studiate appositamente per il livello di conoscenza di ogni “studente virtuale”. In genere queste lezioni vengono poi affiancate da lezioni dal vivo e podcast, che ciascuno può integrare con grande facilità nella propria routine quotidiana di studio.

L’offerta con il 70% di sconto è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Babbel.

L’offerta di Babbel per il Black Friday

Ecco una panoramica dei piani Babbel e i prezzi scontati con l’offerta del Black Friday:

Lifetime : 179,99 euro invece di 599,99 euro (70% di sconto, pagamento unico)

: 179,99 euro invece di 599,99 euro (70% di sconto, pagamento unico) 12 mesi : 6,24 euro al mese (70% di sconto)

: 6,24 euro al mese (70% di sconto) 6 mesi : 11,99 euro al mese (45% di sconto)

: 11,99 euro al mese (45% di sconto) 3 mesi : 15,99 euro al mese (20% di sconto)

: 15,99 euro al mese (20% di sconto) 1 mese: 20,99 euro al mese

Il piano Lifetime offre l’accesso illimitato a tutte le lingue disponibili sulla piattaforma: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, svedese, olandese, danese, norvegese, polacco, russo, turco e indonesiano (oltre all’italiano per gli utenti stranieri).

Infine, ricordiamo che l’offerta lanciata da Babbel per il Black Friday ha un periodo di tempo limitato: oltre al 70% di sconto, include anche la garanzia di rimborso di 20 giorni.