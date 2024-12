I piani cloud Internxt sono tutti in sconto dell'80%

Gli utenti alla ricerca di un piano di cloud storage sicuro possono prendere in considerazione la nuova offerta di Internxt, azienda specializzata nell’archiviazione cloud privata. In questi giorni tutti i piani premium sono in sconto dell’80%, con prezzi a partire da 0,95 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tra i principali punti di forza del cloud di Internxt si annoverano l’impiego della crittografia a conoscenza zero, l’utilizzo di un codice open source verificato e la disponibilità fino a 10 TB di spazio di archiviazione. Non a caso, gli esperti lo considerano uno dei servizi di cloud storage più sicuri oggi disponibili sul mercato.

Per aderire all’offerta in corso, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Internxt.

Tutti i piani cloud di Internxt in sconto dell’80%

I piani cloud Internxt includono le medesime funzionalità, a cambiare sono soltanto le dimensioni dello spazio di archiviazione. Tra le funzionalità più significative si annoverano l’accesso ai propri file da qualunque dispositivo e ovunque ci si trovi, la condivisione protetta da password e la condivisione crittografata di file e cartelle. In più è possibile effettuare l’upload di file fino a 20 GB, è inclusa l’autenticazione a due fattori e si ha diritto a una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Ecco una panoramica completa con i prezzi dei piani Internxt già scontati dell’80%.

Piani individuali

200 GB: 9,20 euro all’anno invece di 45,99 euro

2 TB: 22 euro all’anno invece di 109,99 euro

5 TB: 40 euro all’anno invece di 199,99 euro

10 TB: 60 euro all’anno invece di 299,99 euro

Piani a vita

2 TB: 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

5 TB: 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

Piani Business

Standard (1 TB di archiviazione per utente): 16 euro all’anno invece di 79,99 euro

Pro (2 TB di archiviazione per utente): 20 euro all’anno invece di 99,99 euro