I piani Hosting WordPress di Aruba ora sono in sconto del 60%

Se vuoi creare un sito web performante, sicuro e ben posizionato sui motori di ricerca, devi partire da un hosting affidabile. I piani Hosting WordPress Gestito di Aruba offrono tutto ciò di cui hai bisogno, garantendo un’infrastruttura ottimizzata per il CMS più popolare al mondo.

E grazie alla promozione in corso, puoi attivarli a partire da 5,96€ + IVA per il primo anno grazie allo sconto del 60%. Per approfittarne basta inserire il codice FEBBRAIO25 in fase di acquisto.

Perché scegliere l’Hosting WordPress Gestito di Aruba

Con il servizio Hosting WordPress Gestito, Aruba si occupa di tutto ciò che riguarda la gestione tecnica del sito, eliminando la necessità di interventi manuali. Gli aggiornamenti di WordPress, plugin e impostazioni di sicurezza vengono effettuati automaticamente, per sfruttare così la massima protezione e stabilità.

Una delle caratteristiche più interessanti è HiSpeed Cache, un sistema di caching avanzato che accelera il caricamento delle pagine, che rende il sito fino a 10 volte più veloce rispetto a quelli sprovvisti di questa tecnologia. La velocità è un fattore cruciale sia per l’esperienza utente che per il posizionamento sui motori di ricerca, ed è per questo che Aruba ha sviluppato un’infrastruttura pensata per migliorare le performance.

Per chi ha già un sito e vuole trasferirlo, è disponibile il plugin Aruba WordPress Migration Tool, che permette di migrare pagine, contenuti e database in pochi clic, senza rischi e senza procedure complesse.

Infine, Aruba integra strumenti basati su intelligenza artificiale per la generazione automatica di testi e immagini, facilitando la creazione di contenuti personalizzati e migliorando l’esperienza dell’utente. Dai blog ai siti aziendali fino agli e-commerce, Aruba offre la soluzione perfetta per chiunque voglia costruire una presenza online professionale e di successo.

