I Prezzi Crollano dopo l'Annuncio di Bitcoin, Pullix Rimane Forte

Mentre l’approvazione dell’ETF di Bitcoin (BTC) ha fatto scalpore nell’industria delle cripto, l’hype generale sta gradualmente diminuendo. Per proteggersi dal calo di Bitcoin, gli investitori stanno tenendo d’occhio Pullix, che ha raccolto oltre $4 milioni in meno di 50 giorni. Scopri cosa rende questa una delle migliori alternative nel Q1.

Pullix (PLX) Punta ad un Aumento del 50% Nonostante Condizioni di Mercato Sfavorevoli

Mentre alcune altcoin hanno sofferto a causa dell’aumento dell’ETF di Bitcoin come previsto, Pullix sta innescando un rally tra gli investitori con il token pronto per un altro aumento del 50% a breve. Pullix è un marketplace Web3 che combina le caratteristiche uniche degli scambi centralizzati e decentralizzati per creare un sistema ibrido.

La piattaforma offre una strategia denominata “Not your keys, not your coins” dove gli investitori assumono il controllo dei loro asset senza interferenze di terze parti. Questo migliora la fiducia, aumenta la trasparenza e contribuisce a rafforzare la sicurezza sulla piattaforma. Oltre a ciò, Pullix utilizza strumenti automatizzati per aiutare gli investitori a prendere decisioni di trading informate, eseguire ordini migliori e permettere ai trader principianti di copiare i leggendari trader di cripto.

Inoltre, Pullix utilizza molte funzionalità come i futures perpetui, i contratti per differenza, un protocollo di prestito e un launchpad NFT per aiutare gli investitori a godere di migliori opportunità di investimento. Il token utility nativo di Pullix, PLX, un token ERC20, è utilizzato per le transazioni sulla piattaforma. Il token, che si trova alla fase 6 della presale, è venduto a $0.08 con oltre $4 milioni raccolti finora. Il contratto intelligente è stato auditato dalla rete InterFi mentre la verifica KYC è stata effettuata dal team BlockAudit per dimostrare ulteriormente l’affidabilità della piattaforma Pullix.

Gli analisti sono ottimisti sul futuro di $PLX e prevedono che possa schizzare del 580% prima della fine della presale e 20x al lancio. Con queste caratteristiche uniche e le proiezioni degli analisti, Pullix è attualmente uno dei migliori token DeFi in cui investire al momento.

L’ETF di Bitcoin non eiesce a innescare una risalita

Gli investitori erano euforici quando è stata annunciata la notizia dell’approvazione dell’ETF di Bitcoin (BTC). Si prevedeva che l’approvazione avrebbe innescato una traiettoria rialzista non solo per Bitcoin, ma anche per molte altcoin. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, l’approvazione non ha portato a significativi profitti per i detentori di Bitcoin. Invece, Bitcoin ha continuato a crollare da quando è stato annunciato.

Nell’ultima settimana, il prezzo di Bitcoin è sceso del 12%, con anche il volume di trading di Bitcoin che ha subito una significativa riduzione. Uno sguardo ai grafici tecnici di Bitcoin rivela che il token ha anche perso il vantaggio dell’Indice di Paura e Avidità. All’inizio di gennaio, l’Indice di Paura e Avidità ha prodotto un valore di 76 (estrema avidità). Ora, la metrica è a un livello neutro di 52.

Tuttavia, alcuni analisti di cripto credono che le prestazioni non ottimali Bitcoin sia un’opportunità per accumularne ad un prezzo più basso. Di conseguenza, molti analisti sono ottimisti sulle prospettive di Bitcoin nel superare il prossimo livello di resistenza di $44,500.

