I saldi natalizi di IObit: sconti imperdibili fino al 91%

Se desideri regalare al tuo computer un upgrade di prestazioni e sicurezza questo Natale, non perderti i super sconti offerti da IObit.

Con uno sconto eccezionale del 91%, l’intero pacchetto software è ora disponibile come un affascinante “Pacchetto di Natale” a soli 29,99€ anziché 344,71€. Una vera occasione d’oro per chi vuole dare al proprio PC il regalo di un funzionamento ottimale.

IObit: i programmi Premium in evidenza

Il “Pacchetto di Natale” di IObit vanta 7 programmi premium in versione PRO, ognuno con licenza annuale per un massimo di 3 PC (tranne Protected Folder).

Uno dei protagonisti è Advanced SystemCare 17 PRO, celebre per il ripristino delle prestazioni del PC e l’accelerazione delle operazioni. Ecco un’occhiata ai programmi e ai loro incredibili sconti:

Advanced SystemCare 17 PRO (1 anno / 3 PC) a soli 8€ invece di 49,99€

a soli invece di Driver Booster 11 PRO (1 anno / 3 PC) a soli 9,99€ invece di 74,85€

a soli invece di IObit Uninstaller 13 PRO (1 anno / 3 PC) a soli 6€ invece di 39,99€

a soli invece di IObit Malware Fighter 11 PRO (1 anno / 3 PC) a soli 6€ invece di 59,99€

a soli invece di IObit Software Updater 6 PRO (1 anno / 3 PC) totalmente gratis anziché 39,99€

totalmente anziché Smart Defrag 9 PRO (1 anno / 3 PC) completamente gratis invece di 39,99€

completamente invece di Protected Folder (1 anno / 1 PC) incluso gratis anziché 39,95€.

Con più di 250 milioni di download globali e più di 100 premi conquistati, IObit si posiziona come un leader nel settore del software in quanto a ottimizzazione e sicurezza del PC. Non farti sfuggire questa imperdibile promozione, raggiungibile attraverso il banner dedicato Christmas Sale sulla loro pagina web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.