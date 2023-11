I sogni sono realtà: Tineco Floor One S7 Pro al Black Friday sconto 20%

Lo hai visto a destra e a sinistra e lo hai sempre desiderato. Oggi i tuoi sogni diventano realtà perché Tineco Floor One S7 Pro può diventare tuo con solo click. In una passata aspiri e lavi i pavimenti per una pulizia impeccabile di cui non potrai mai più fare a meno.

Acquistalo ora grazie allo sconto del Black Friday su Amazon. Con un ribasso del 20% il prezzo cala drasticamente quindi risparmi più di cento euro e lo porti a casa a 639€. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Tineco Floor One S7 Pro, l’aspirapolvere che hai sempre voluto

Definirlo un semplice aspirapolvere è riduttivo perché questo gioiellino è un 2 in 1 che fa rimanere tutti a bocca aperta. Scommetto che già hai visto di cosa è capace quindi non te lo perdere assolutamente.

Facilissimo da utilizzare, tu lo accendi e il resto lo fa lui. Con i sensori di cui è integrato riesce a rilevare e individuare il grado di sporcizia sui pavimenti per regolarsi in automatico e pulire come un vero e proprio professionista.

Non ti preoccupare perché lava sempre e solamente con acqua pulita visto che è dotato di due contenitori, uno in cui metti acqua e detergente, l’altro in cui raccoglie quella sporca mentre asciuga il tuo pavimento.

Sembra magia ma in una sola passata fa tutto quanto. L’autonomia è sufficiente per tutta la tua casa, potrebbe sembrarti poca ma credimi, te ne rimarrà ancora diversa una volta finito.

Infine, quando lo rimetti in carica sulla sua base, non solo si ripristina l’energia ma si avvia anche l’auto pulizia delle spazzole per trovarlo come nuovo la prossima volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.