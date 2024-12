I tuoi acquisti online saranno sempre sicuri se usi una VPN

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di completare i loro acquisti online anziché nei negozi fisici. Va anche detto però che lo shopping nei siti di e-commerce non è sempre sicuro, anzi. Esistono infatti numerosi episodi legati a truffe da parte di malintenzionati e cybercriminali, che approfittano delle settimane in cui si effettuano più acquisti in rete per portare a segno i loro attacchi. Il modo migliore per difendersi? Utilizzare una VPN.

Con un servizio di rete privata virtuale si ottiene infatti una navigazione in completo anonimato, rendendo impossibile agli altri di intercettare le proprie attività sul web e i dati più sensibili, come password e credenziali delle carte di pagamento. Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera ExpressVPN, in offerta in questi giorni al prezzo più basso dell’anno: 4,99 euro al mese per due anni, con quattro mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Acquistare online in sicurezza con una VPN

La navigazione in anonimato offerta da una VPN rende in automatico più sicuro lo shopping online. Gli hacker non possono infatti vedere ciò le loro potenziali vittime stanno facendo, né tantomeno intercettare i loro dati personali. E un altro aspetto da tenere in considerazione è l’ottimo rapporto qualità-prezzo proposto dai servizi di rete privata virtuale, come ExpressVPN.

Quest’ultima include numerose opzioni extra per la sicurezza e la privacy online, tra cui la migliore crittografia del settore e la tecnologia proprietaria TrustedServer. Per quanto riguarda la crittografia, ExpressVPN si serve del protocollo AES-256, ritenuto dagli esperti il più alto standard di sicurezza oggi disponibile.

Tornando all’offerta, confermiamo che il piano di due anni di ExpressVPN è in promozione a 4,99 euro al mese, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.