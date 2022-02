I tuoi file sempre al sicuro con il SanDisk Extreme NVMe 500GB

Puoi smetterla di attendere un’eternità per trasferire i file dal PC alle periferiche esterne con l’SSD SanDisk Extreme NVMe 500GB. Un disco allo stato solido che oltre alla capienza offre una velocità eccezionale e una resistenza estrema, oggi disponibile a soli 87 euro su Amazon.

SSD portatile SanDisk Extreme NVMe 500GB: caratteristiche tecniche

L’unità di SanDisk si fa riconoscere già dal design, con una scocca completamente in policarbonato circondata da un bumper in gomma. Questo consente di proteggere le parti interne da urti e vibrazioni garantendo la massima protezione in qualsiasi circostanza. Il tutto è completamente rivestito in silicone che dona una piacevole sensazione al tatto e la protezione dai liquidi con certificazione IP55. Non dovrai più preoccuparti di rovesciare liquidi o portare il tuo disco negli ambienti più difficili. Decisamente comodo, infatti, il gancio per il moschettone che consente di attaccare il disco allo zaino o al passante della cintura. La capacità, in questo caso, è di 500GB un taglio che rappresenta un buon compromesso per salvare documenti, progetti, foto o video.

A fare la differenza, però, rispetto ai prodotti concorrenti non è solo il design, ma anche e soprattutto le prestazioni. La velocità di scrittura raggiunge addirittura i 1000MB/s con mentre quella di lettura raggiunge addirittura i 1050MB/s. L’interfaccia utilizzata è quella USB Type-C, indispensabile per ottenere le massime prestazioni offerte dal disco. All’interno, però, viene fornito un adattatore da Type-A a Type-C che rende il disco retrocompatibile con gli standard precedenti. SanDisk non ha trascurato neanche la sicurezza, dotando l’unità della crittografia hardware AES256 che garantisce la privacy in caso di furto o smarrimento. Attraverso l’applicazione dedicata potrai impostare una password per l’accesso al disco, oppure per singoli file o cartelle. Si tratta di uno dei supporti più adottati soprattutto dai professionisti della fotografia per la sua affidabilità.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 46%, il SanDisk Extreme NVMe 500GB è disponibile su Amazon a soli 86,99 euro per un risparmio di ben 73 euro sul prezzo di listino.