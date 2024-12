I tuoi risparmi crescono con il Conto Online di Crédit Agricole

Il conto online Crédit Agricole offre conto e carta a canone zero, con una gestione completa direttamente da app. Insieme al conto corrente è possibile aprire anche un conto deposito, con il 3,50% annuo lordo per vincoli a 4 mesi. Così come il conto digitale, anche il conto deposito si può aprire direttamente online.

L’apertura del conto Crédit Agricole presenta diversi altri vantaggi. Fino al 12 febbraio 2025 si ha ad esempio l’opportunità di ricevere un bonus di benvenuto di 50 euro inserendo in fase di iscrizione il codice VISA ed effettuando almeno una transazione con la carta di debito Crédit Agricole Visa. Ulteriori 50 euro in Buoni Regalo sono previsti per l’accredito dello stipendio o della pensione entro il 30 aprile 2025. E infine, i clienti Crédit Agricole che utilizzano la carta di debito per un minimo di 500 euro possono ottenere fino a 150 euro in Buoni Amazon.

Il conto corrente online si apre direttamente sul sito della banca francese Crédit Agricole.

Come far crescere i propri risparmi con il conto online Crédit Agricole

Per far crescere i propri risparmi con Crédit Agricole occorre essere clienti della banca e sottoscrivere un conto deposito in filiale oppure online: grazie all’iniziativa in corso, si può ottenere il 3,50% annuo lordo per vincoli a 4 mesi. Se si opta invece per vincoli superiori pari a 6 e 9 mesi, si riceve rispettivamente il 2,75% e il 2,50% annuo lordo.

L’importo minimo vincolabile con il conto deposito di Crédit Agricole è 5.000 euro. Ipotizziamo ad esempio che si voglia depositare una somma pari a 10.000 euro: con un vincolo di 4 mesi si maturano 86 euro netti di interessi, che diventano 102 euro con un vincolo di 6 mesi, fino a 139 euro per un vincolo di 9 mesi.

Il conto online Crédit Agricole si può aprire in pochi minuti sul sito dell’istituto bancario francese. Per beneficiare della promo relativa al bonus di 50 euro si ha tempo fino al 12 febbraio 2025.