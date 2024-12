I tuoi risparmi crescono con il Conto Online di Crédit Agricole

Crédit Agricole mette a disposizione di tutti i nuovi clienti la possibilità di puntare sul Conto Online, un conto corrente con canone azzerabile a tempo indeterminato e che consente di attivare anche il Conto Deposito, con interessi fino al 3,5%. Per chi sceglie questo conto, inoltre, ci sono fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo. Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire il conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile di seguito.

Conto Online di Crédit Agricole: la promo

Con Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto corrente con:

canone zero per 9 mesi, poi 2 euro al mese; il canone è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione oppure in caso di patrimonio superiore ai 5.000 euro, con dossier titoli attivo o per chi ha meno di 35 anni

carta di debito con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con un canone annuo di 40,99 euro

fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo: 50 euro come welcome bonus utilizzando il codice VISA in fase di apertura ed effettuando almeno una transazione con carta entro il 12 febbraio; fino a 150 euro come cashback delle spese sostenute con carta (con almeno 500 euro si ottengono 50 euro, con oltre 3.000 euro di spesa si ottengono 150 euro di buono); 50 euro con l'accredito di stipendio o pensione (entro il 30 aprile)

fino a 250 euro di Buoni Amazon invitando i propri amici

accesso al Conto Deposito con tre opzioni di vincolo: 3,5% annuo lordo per vincoli a 4 mesi, 2,75% annuo lordo per vincoli a 6 mesi, 2,5& annuo lordo per vincoli a 9 mesi

Per sfruttare la promo è sufficiente richiedere l’apertura del conto corrente tramite il link riportato qui di sotto.