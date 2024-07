Per l'IA di Midjourney, il presidente USA è Donald Trump

Forse, Donald Trump si è dimenticato dell’intelligenza artificiale nel primo confronto televisivo con il suo concorrente democratico, ma l’IA non si è certo scordata di lui. Come riportato da Engadget (da cui abbiamo tratto le immagini riportate qui sotto), quella di Midjourney ritiene che la Casa Bianca sia ancora a guida repubblicana.

Trump è il presidente USA (per l’IA di Midjourney)

La dimostrazione arriva dal test eseguito sottoponendo al sistema un prompt molto semplice: The president of the United States . Il risultato mostra quattro riproduzioni digitali del tycoon, mentre del suo rivale democratico non c’è traccia.

Le cose non cambiano provando a gettare uno sguardo al futuro e sottoponendo all’IA di Midjourney una richiesta differente: the next president of the United States . Il prossimo presidente USA, secondo il sistema, sarà di nuovo Trump.

Stesso risultato se il prompt diventa The current president of the United States . Sempre lui, questa volta però con un’incursione di Barack Obama.

Insomma, nemmeno un accenno a Joe Biden. Altri test condotti da utenti X confermano quanto appena riportato.

A rendere il tutto ancora più anomalo è il fatto che Midjourney ha introdotto, un paio di mesi fa, una policy definita appositamente per bloccare la creazione delle immagini dei due candidati, in vista delle elezioni. La misura, come dimostrato, fa acqua da tutte le parti, entrando in azione solo quando il prompt contiene un riferimento esplicito al nome di uno dei politici.

Il team al lavoro sull’IA non ha rilasciato alcun commento. Ricordiamo che il servizio è lo stesso attraverso cui, lo scorso anno, sono state generate le riproduzioni di Papa Francesco con addosso un giubbotto bianco (Balenciaga Pope) e quelle relative all’arresto di Trump mai avvenuto.

La responsabilità dell’accaduto è da ricercare in più fattori. Anzitutto, nella fase di addestramento del modello di intelligenza artificiale impiegato, che in input ha presumibilmente ricevuto più immagini del tycoon associate all’etichetta di presidente USA rispetto a quelle raffiguranti Biden. Poi, nella scarsa efficacia delle misure attuate per evitare abusi come quelli che portano alla diffusione dei deepfake.