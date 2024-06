Donald Trump su TikTok: c'era una volta il ban

Con una mossa destinata a far discutere, Donald Trump è sbarcato su TikTok. Era quasi inevitabile, considerando la sete di attenzione mediatica dell’ex presidente USA, nonché candidato repubblicano per la Casa Bianca, attualmente invischiato in molteplici cause legali e in una situazione finanziaria piuttosto complicata. Considerando la sua passata posizione in merito al ban del social network negli Stati Uniti, però, la decisione fa storcere il naso a molti.

Altro che ban: TikTok accoglie Donald Trump

Correva l’anno 2020 e il tycoon era il primo sostenitore della messa al bando della piattaforma, tanto da arrivare a un soffio dal forzarne la cessione a una realtà americana come Oracle o Microsoft. Non se ne fece nulla e l’app rimase nelle mani della cinese ByteDance, nonostante i timori relativi alla sicurezza.

Oggi, che a spingere nella stessa direzione è il successore Biden (anch’egli iscritto al social), Trump critica l’iniziativa del rivale definendola un favore a Facebook e si unisce al social aprendo l’account @realdonaldtrump.

La popolarità della piattaforma, soprattutto nella fascia d’età più giovane, unita all’esigenza di raggiungere la più ampia fetta possibile di pubblico durante la corsa alla Casa Bianca, ha fatto cadere per entrambi quella foglia di fico rappresentata dalla coerenza in campagna elettorale.ù

Il primo post condiviso dal candidato repubblicano su TikTok lo mostra salutare il pubblico di un incontro UFC (Ultimate Fighting Championship) a Newark, nel New Jersey. Il tappeto musicale che fa da sottofondo al video è il brano “American bad ass” di Kid Rock.

A questo punto, è lecito attendersi una riaccensione dall’account X (ex Twitter) di Donald Trump, sospeso nel gennaio 2021 dopo l’assalto a Capitol Hill e riattivato nell’ottobre 2022, ma fino a oggi rimasto dormiente, tranne che per un post dell’agosto 2023. La fitta corrispondenza con Elon Musk potrebbe essere decisiva su questo fronte.