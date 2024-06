IA e TikTok assenti nel primo confronto Biden-Trump

È andato in scena nella notte italiana il primo confronto televisivo tra Joe Biden e Donald Trump, ospitato negli studi CNN di Atlanta, in Georgia, moderato dai giornalisti Jake Tapper e Dana Bash. In coda all’articolo proponiamo lo streaming integrale dell’evento. Come non era difficile immaginare, non sono mancate le bordate, dall’una e dall’altra parte.

Niente IA né TikTok nel primo dibattito presidenziale

I temi toccati sono stati molti, con interventi spesso calibrati in modo da entrare a gamba tesa sull’avversario, talvolta senza nemmeno fornire una vera e propria risposta alla domanda. L’emittente ha messo a disposizione la trascrizione completa del confronto.

Ciò che ha stupito è la totale assenza sia dell’intelligenza artificiale sia della questione TikTok, nonostante l’esplosione dell’industria IA abbia negli USA la sua casa madre e la messa al bando del social network sia un’ipotesi formulata in primo luogo proprio dal repubblicano, durante la sua amministrazione. Come noto, la posizione del tycoon è cambiata radicalmente negli ultimi quattro anni, a tal punto da portare all’apertura di un account utile alla campagna elettorale.

Nessuna posizione assunta dai due, dunque, in merito ai potenziali rischi posti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e all’approccio da definire per gestirli. È invece stato chiamato in causa Twitter (oggi X). Lo ha fatto Trump, ma solo per citare i suoi interventi sulla piattaforma in seguito alla sconfitta subita nel 2020.

Il confronto televisivo tra i due, aperto senza una stretta di mano, si è quindi chiuso con più dubbi che certezze per quanto riguarda la posizione dei candidati su alcuni temi chiave.

Joe Biden vs Donald Trump: il dibattito in streaming

Come promesso, ecco lo streaming integrale del primo dibattito presidenziale tra Joe Biden e Donald Trump.

Il prossimo faccia a faccia andrà in scena il 10 settembre, ospitato dagli studi ABC, moderato da David Muir e Linsey Davis.