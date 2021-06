IA per assistenza sanitaria: opportunità e rischi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato il primo report sull'uso dell'intelligenza artificiale nel campo dell'assistenza sanitaria e della medicina. Il documento dal titolo “Ethics and governance of artificial intelligence for health” è il frutto di due anni di consultazioni tenute da un gruppo di esperti. L'OMS ha elencato sei principi da seguire per limitare i rischi e massimizzare le opportunità offerte dalla tecnologia.

IA nell'assistenza sanitaria: possibile con moderazione

In base al report, l'intelligenza artificiale può essere sfruttata per velocizzare la diagnosi e lo screening delle malattie (come avviene già nei paesi più avanzati e ricchi), assistere con le cure cliniche, rafforzare la ricerca sanitaria e lo sviluppo di farmaci, sostenere diversi interventi di salute pubblica, come la sorveglianza delle malattie, la risposta alle epidemie e la gestione dei sistemi sanitari.

L'intelligenza artificiale potrebbe anche consentire ai pazienti di assumere un controllo maggiore della propria assistenza sanitaria e comprendere meglio le loro esigenze in evoluzione. Potrebbe anche consentire ai paesi poveri di risorse e alle comunità rurali di colmare le lacune nell'accesso ai servizi sanitari. Tuttavia, il report evidenzia alcuni rischi dovuti all'uso eccessivo o sbagliato della tecnologia, soprattutto quando ciò avviene a spese degli investimenti necessari per garantire una copertura sanitaria universale.

È necessario, in particolare, regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale, tenendo conto i pericoli associati alla raccolta dei dati sanitari e alla possibilità che possano finire nelle mani di aziende con enormi interessi commerciali o di governi autoritari e repressivi.

Per limitare i rischi e sfruttare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, l'OMS ha sviluppato i seguenti principi base per la sua regolamentazione: