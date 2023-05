IA: Steve Wozniak mette in guardia sulle truffe

Nel corso di una recente intervista rilasciata alla BBC, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, si è soffermato su un pericolo derivante dall’IA, ormai parte integrante della vita di tutti in maniera sempre più consolidata, ovvero le truffe.

IA: Steve Wozniak allerta sulle truffe

Stando a quanto dichiarato da Steve Wozniak, infatti, la sempre maggiore diffusione di chatbot e intelligenza artificiale in generale, potrebbe rendere più difficile riuscire a individuare le truffe, motivo per cui i contenuti legati all’intelligenza artificiale dovrebbero venire espressamente etichettati in quanto tali. Esempio lampante di uno scenario del genere è la diffusione di fake news sfruttando ChatGPT che è avvenuta in Cina.

Le autorità dovrebbero quindi adottare una regolamentazione seria per fare in modo che eventuali malintenzionati possano pendere il controllo dell’IA per organizzare truffe a danno degli ignari utenti.

Ad ogni modo, il co-fondatore di Apple è del parare che l’assenza di emozioni da parte dell’intelligenza artificiale impedirà la sostituzione degli umani in ambito lavorativo. Inoltre, coloro che pubblicano testi scritti dall’IA hanno la responsabilità di etichettarli come tali, poiché, ritiene Steve Wozniak, “un essere umano deve davvero assumersi la responsabilità di ciò che viene generato dall’IA”, senza però fare riferimenti specifici ad aziende.

Nella medesima intervista, Steve Wozniak ha anche attaccato Tesla sull’IA, dichiarando apertamente che le persone che vogliono capire se “l’intelligenza artificiale sta cercando di ucciderti” dovrebbero “prendere una Tesla”, in riferimento alla tecnologia di guida autonoma integrato nelle vetture di Elon Musk, su cui evidentemente viene nutrita ben poca fiducia.