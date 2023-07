Scegli ControCorrente di IBL e inizia a guadagnare

Non tutti i conti correnti sono uguali: ControCorrente di IBL Banca permette di risparmiare e guadagnare, insieme. I nuovi clienti che scelgono di aprirlo oggi possono approfittare della promozione che consente di ottenere il canone gratis per il primo anno. Inoltre, ci si garantisce la possibilità di incassare fino al 3,30% lordo di interessi sul saldo liquido giornaliero.

IBL Banca: ControCorrente non è il solito conto corrente

È possibile scegliere tra due piani: Semplice oppure Straordinario, a seconda delle esigenze di ognuno. Il primo include una carta di debito gratis e l’accesso a un gran numero di servizi con alcune operazioni mensili a costo zero. Il secondo, invece, permette di richiedere anche una carta di credito a prezzo speciale.

Come già scritto, tra i principali vantaggi offerti da ControCorrente di IBL Banca c’è la possibilità di guadagnare dal saldo liquido giornaliero. Scegliendo però di vincolare una somma per un tempo prestabilito, con l’opzione Time Deposit, si può arrivare fino al 4% lordo di rendimento annuo.

Per quanto riguarda le carte (di debito, prepagata o di credito), sono tutte contactless, affidabili e sicure, con pieno supporto garantito sia per gli acquisti nei negozi che per quelli online, grazie al circuito Mastercard. Sono prodotte in materiale ecosostenibile per tendere una mano all’ambiente e possono essere aggiunte al wallet dello smartphone.

A completare il pacchetto c’è una piattaforma di Internet Banking sempre accessibile da qualunque dispositivo: computer, smartphone o tablet. Così, ogni operazione è istantanea e si evitano lunghe file agli sportelli.

Per tutti gli altri dettagli a proposito ControCorrente rimandiamo alla pagina ufficiale in cui IBL Banca illustra le modalità di apertura del conto e i suoi vantaggi. L’istituto è italiano, con sede a Roma e attivo da quasi un secolo: la fondazione risale infatti al 1927.

