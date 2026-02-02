ICE Out: se il boicottaggio delle Big Tech ha bisogno delle Big Tech

La discussione su quanto sta accadendo negli Stati Uniti ha raggiunto anche l’Europa, polarizzando le opinioni. Figuriamoci qual è la situazione oltreoceano, soprattutto dopo l’ennesima uccisione da parte dell’ICE. Il consenso di Donald Trump è al minimo dalla sua rielezione e anche tra gli esponenti più in vista delle Big Tech c’è chi ormai fatica a trovare un equilibrio tra il dover mantenere un rapporto di cortesia con il Presidente e la necessità di non infastidire gli utenti/clienti. È sulla volontà di portare alla luce questa forma di ipocrisia che fanno leva le sempre più numerose campagne di boicottaggio.

ICE Out: boicottaggio contro le Big Tech

Una su tutte, Resist and Unsuscribe, invita a cancellare account, sottoscrizioni e abbonamenti gestiti da società che appoggiano l’amministrazione USA o direttamente la Immigration and Customs Enforcement. Il problema è che lo fa ammettendo in modo esplicito di averne bisogno. Ed è emblematico.

Ehi, anche noi boicotteremmo Instagram se potessimo, ma ne abbiamo bisogno per farvi arrivare questo messaggio.

Gli organizzatori invitano a dire addio ad Amazon, Apple, Google, Microsoft, Paramount, Meta, Uber, Netflix, OpenAI, X, AT&T, Comcast, Charter, Dell, FedEx, Lowe’s, Marriott, Spotify e UPS. Tutto lecito, al netto delle opinioni che ognuno di noi può avere sulla questione, ma farlo ammettendo che lasciare WhatsApp e Facebook va bene, ma di Instagram c’è bisogno, suona quantomeno incoerente e rischia di sporcare la credibilità dell’iniziativa stessa sul nascere.

Quanto possono essere efficaci queste campagne di boicottaggio? Dipende dal volume delle adesioni, ovviamente. Di certo lanciano un segnale e nelle ultime settimane abbiamo visto che i CEO delle Big Tech non possono rimanere indifferenti ai malumori di chi permette loro di continuare a guidare un impero. Vuoi per sensibilità personale, vuoi per policy aziendale o interesse, sono chiamate se non costrette ad ascoltare quel rumore dal basso che politica e istituzioni sembrano invece voler continuare a ignorare.