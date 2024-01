IceDrive: crea un account e hai uno spazio cloud da 10GB gratis

Hai mai sentito parlare di IceDrive? Se non ne hai mai sentito parlare ma sei incuriosito, sei nel posto giusto perchè oggi parliamo proprio di questo strumento! Con IceDrive hai a disposizione non solo una vasta gamma di app di archiviazione cloud per un’ampia varietà di piattaforme, ma anche uno spazio di archiviazione cloud da poter utilizzare dove e quando vuoi.

La piattaforma dedicata è stata infatti progettata e realizzata pensando alle esigenze degli utenti che devono archiviare tantissimi file e documenti: ecco perchè la IceDrive ha realizzato una piattaforma perfetta per tutti.

Se decidi di iscriverti subito hai un ulteriore vantaggio: per te ben 10 GB di spazio di archiviazione cloud a costo zero. Che aspetti?

IceDrive: scegli il piano cloud che soddisfa le tue esigenze

Con IceDrive puoi avere uno spazio cloud sicuro a partire da soli 6 euro al mese. Ti è mai capitato di trovarti davanti ad un’offerta migliore? Sicuramente no!

Oggi grazie ad una speciale promozione puoi scegliere il piano che più risponde alle tue esigenze, vediamoli nel dettaglio.

PRO I disponibile a soli 6 euro al mese (1 TB)

(1 TB) PRO III disponibile a soli 12 euro al mese (3 TB)

PROX disponibile a soli 30 euro al mese (10TB)

In alternativa, puoi scegliere tra i piani annuali disponibili accedendo direttamente alla pagina web dedicata! Ricorda che con IceDrive puoi finalmente proteggere i tuoi dati con una crittografia lato client a conoscenza zero. Inoltre, puoi accedere a tantissime funzionalità nuove e migliorate sulle app mobili IceDrive.

Non perdere altro tempo: ricorda che per iniziare puoi scegliere di aprire un account gratuito con archiviazione nel cloud da 10 GB, larghezza di banda mensile di 50 GB e nessuna crittografia lato client.

