iCloud, un bug fa saltare la sincronizzazione delle app

I server di iCloud hanno dei malfunzionamenti che stanno impedendo diversi sviluppatori di eseguire in maniera corretta la sincronizzazione dei dati delle app. La cosa va avanti da diverse settimane a questa parte e il malumore comincia ormai ad essere diffuso. Si tratta di un serio problema, non solo per chi usa le applicazioni coinvolte perché non ottiene un'esperienza d'uso completa, ma anche per gli stessi sviluppatori perché gli utenti tendono a incolpare i loro servizi del mancato funzionamento.

iCloud: i problemi con CloudKit causerebbero la mancata sincronizzazione dei dati delle app

La situazione è stata inizialmente evidenziata sul forum degli sviluppatori e su Twitter e fa riferimento ad una difficoltà con la tecnologia CloudKit, impiegata per sincronizzare i contenuti degli utenti su tutti i dispositivi, crittografare i dati archiviati all’interno di un’applicazione e molto altro, che si starebbe verificando da novembre. Alcuni riferiscono che quando il problema si presenta gli utenti finali visualizzano il messaggio “Request failed with http status code 503”.

Un approfondimento sulla questione è stato diffuso dagli sviluppatori della popolare app per prendere appunti GoodNotes, i quali hanno segnalato che ad alcuni utenti viene mostrato un messaggio di errore che recita “Servizio non disponibile”. Inoltre, la problematica sembra avere un impatto sulla sincronizzazione tra i dispositivi.

Secondo alcuni potrebbe trattarsi di qualche bug legato all’update di iOS 15 e successi aggiornamenti minori, ma sono solo ipotesi e per il momento dal fronte Apple non è giunta alcuna conferma o smentita al riguardo. L'azienda, ad oggi, ha solo provveduto a contattare gli sviluppatori in via privata per capire se quello riscontrato è un problema del server iCloud.