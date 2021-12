Idea regalo creativa? Quattro offerte a partire da 9€

Se sei alla ricerca di un'idea regalo creativa ma non sai dove andare a parare, non disperare: c'è Domestika, la piattaforma più creativa del web, che ripropone uno dei suoi sconti più amati in occasione del Cyber Monday. Parliamo delle gift card, dei “lasciapassare” che consentono di acquistare uno o più corsi ad un prezzo stracciatissimo, fino al 78% di sconto. Perfetto per quell'amico con la passione per l'arte, o la cugina che vuole aprire la sua prima attività online. Questi, infatti, sono soltanto due delle centinaia di temi affrontati nei corsi Domestika, tenuti da esperti del settore creativo di tutto il mondo.

Le gift card sono disponibili in quattro tagli a uno dei prezzi più bassi di sempre: da un corso a 9,90 euro, tre corsi a 25 euro, cinque corsi a 39 euro e dodici corsi a 88 euro. Ogni card contiene un codice digitale che ti permetterà di riscattare uno (o più) corsi della piattaforma, insieme ovviamente a tutti i vantaggi ad esso legati. Parliamo dell'accesso illimitato a lezioni, unità, risorse, testi esplicativi e materiali a disposizione di ogni corso acquistato. Come funziona la promozione? Esistono due modalità di consegna della gift card. La prima, più immediata, prevede l'invio del codice tramite e-mail (che può essere tua o quella del destinatario del dono). Delle istruzioni esplicative ti spiegheranno anche come riscattarlo in pochi click.

In alternativa, puoi sempre stampare la card con il relativo codice e consegnarla direttamente fra le mani della persona cara. Come anticipato, il codice può essere riscattato per qualunque corso dell'immensa libreria creativa di Domestika, con lezioni che spaziano dal mondo dell'arte a quello dei software, fino a quelli legati a marketing & business, senza dimenticare la moda, la scrittura e la musica. Ti ricordiamo i dettagli dell'offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato. Le gift card Domestika sono disponibili in quattro tagli scontati fino al 78%: quello da un corso al prezzo di 9,90 euro, da tre corsi a 25 euro, cinque corsi a 39 euro e dodici corsi a 88 euro. Uno dei prezzi più bassi di sempre.