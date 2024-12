Identity Proofing nei servizi fiduciari: Aruba PEC ha la soluzione

Aruba PEC, azienda che fa capo al gruppo italiano, annuncia l’ottenimento della certificazione basata sulla conformità agli standard ETSI 119 461 e alle altre normative tecniche di riferimento per la propria soluzione di Remote Automatic Identity Proofing. È il timbro che attesta il pieno rispetto dei requisiti tecnici europei per quanto riguarda l’identificazione nei servizi fiduciari, come stabilito dall’European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Certificata la soluzione di Aruba PEC per l’Identity Proofing

La soluzione sarà presentata in via ufficiale entro i prossimi mesi. È pensata e strutturata in modo da consentire l’identificazione certa dei richiedenti per l’attivazione di servizi fiduciari, in linea con la normativa eIDAS, ma non solo: tornerà utile anche per numerosi altro casi d’uso, in settori differenti. Impiega sia l’intelligenza artificiale sia algoritmi avanzati di liveness detection e face-matching.

L’integrazione è prevista in processi di onboarding automatizzati, ad esempio quelli dedicati all’apertura di conti correnti bancari o per il rilascio di schede SIM nel mercato della telefonia mobile. I vantaggi si concretizzano nell’ottimizzazione della procedura, nel miglioramento dell’esperienza e nella riduzione dei tempi di verifica, senza alcun compromesso in termini di sicurezza e affidabilità. Questo il commento di Marco Mangiulli, CIO e Head of Software Development di Aruba.

L’intelligenza artificiale sta aprendo nuove opportunità per il mondo dei trust services e dell’identità digitale. La certificazione della nostra soluzione secondo gli standard ETSI ci consente di operare ai massimi livelli di sicurezza e conformità normativa, offrendo soluzioni flessibili e innovative che migliorano non solo l’efficienza operativa, ma anche la resilienza digitale, in linea con le normative europee. I processi di onboarding digitale e identity proofing sono cruciali per l’attivazione di numerosi servizi, tra cui quelli di identità digitale in Italia, come SPID, IT Wallet e EUDI Wallet. Con il supporto dell’intelligenza artificiale e la continua evoluzione delle soluzioni di Aruba, l’azienda si pone all’avanguardia della trasformazione digitale e della sicurezza operativa nel settore trust services e oltre.

Ancora, come si legge nel comunicato giunto in redazione, la soluzione supporta gli enti finanziari nel garantire la conformità con le disposizioni derivanti dalla direttiva europea DORA (Digital Operational Resilience Act), nell’ambito della resilienza operativa digitale. È quella che impone l’adozione di misure efficaci per proteggere le operazioni digitali da minacce informatiche.

I progressi inerenti all’identità digitale rappresentano una leva strategica per Aruba, come testimoniano gli investimenti su questo fronte, finalizzati agli sviluppi della ricerca condotti dalla Software Factory interna e alla continua collaborazione con enti di ricerca e istituzioni accademiche, a partire dal Politecnico di Torino e dalla Fondazione LINKS.