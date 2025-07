Idropulitrice ad acqua in promozione a meno di 80€

Se cerchi un modo pratico e potente per tenere puliti gli spazi esterni, l’idropulitrice ad acqua Hydro Compact Serie 201 può davvero fare la differenza. È un modello completo, potente e compatto che oggi puoi acquistare in offerta a meno di 80€ utilizzando il codice LUGLIO25. Approfitta di quest’occasione per avere sempre a disposizione un’idropulitrice davvero efficiente.

3 ragioni per scegliere l’idropulitrice ad acqua Hydro Compact Serie 201

Potente ma compatta

Design salvaspazio con avvolgitubo integrato

Ugello regolabile & avvio/stop automatico

Perché questa idropulitrice fa proprio al caso tuo

Con un motore da 1400W e una pressione massima di 110 bar, l’ idropulitrice ad acqua Hydro Compact Serie 201 ti permette di rimuovere facilmente lo sporco ostinato da pavimenti, terrazzi, veicoli, persiane o biciclette. Il getto d’acqua, che raggiunge una portata di 402 litri l’ora, è regolabile in intensità, così puoi adattarlo in base alla superficie da pulire, senza dover cambiare accessori. È uno strumento adatto anche all’uso domestico quotidiano, pensato per offrire prestazioni di livello professionale con il minimo sforzo.

La Hydro Compact Serie 201 è comoda da usare anche se hai poco spazio a disposizione. Il design compatto, infatti, con gli accessori integrati ti consente di riporla facilmente, mentre il tubo da 5 metri ti dà libertà di movimento. È dotata di un manico ergonomico e di una maniglia per trasportarla senza fatica, e grazie all’avvolgicavo tutto resta in ordine dopo l’uso.

Il collegamento alla rete idrica è semplice e immediato, grazie al raccordo standard da 3/4″. Se hai bisogno di un apparecchio robusto, funzionale e facile da gestire, questa idropulitrice rappresenta un investimento utile per semplificare la manutenzione degli spazi esterni.

Ideale per chi…

Ha un’auto, bici o moto da lavare regolarmente

Ha bisogno di uno strumento efficace per la pulizia di giardino e terrazzi

Cerca un’idropulitrice che occupi poco spazio

Regalati un’idropulitrice: scegli la Hydro Compact Serie 201 utilizzando il codice LUGLIO25 per pagarla solamente 74,25€.