If These Walls Could Sing: guardalo in streaming

Esce oggi If These Walls Could Sing, il nuovo documentario dedicato a quel tempio della musica che risponde al nome di Abbey Road Studios. Diretto da Mary McCartney, raccoglie le testimonianze di alcuni degli artisti più influenti della storia. Ci sono interviste al padre Paul, ma anche a David Gilmour e Roger Waters dei Pink Floyd. Senza dimenticare Elton John, Jimmy Page e Noel Gallagher solo per citarne alcuni.

Dalla durata pari a 89 minuti, il contenuto ripercorre le tappe che hanno segnato l’evoluzione degli studi londinesi. Lì sono stati incisi capolavori, come quello dei Beatles che porta lo stesso nome della strada. Di seguito proponiamo il trailer condiviso dal canale ufficiale della piattaforma. Una piccola anticipazione, utile per iniziare a immergersi nell’atmosfera, prima della visione integrale.

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival nel mese di settembre, If These Walls Could Sing è un omaggio a quella che è più di una struttura ospitata dalla capitale inglese: è il cuore dell’industria musicale, da quasi un secolo. Non tutti ne sono a conoscenza, ma tra quelle mura, che se potessero cantare avrebbero molte storie da raccontare, sono stati incise anche colonne sonore di produzioni cinematografiche come Star Wars.

Mary McCartney conosce bene gli studi di Abbey Road: quella nella fotografia al centro dell’immagine di apertura è lei, insieme ai genitori Linda e Paul durante una sessione di registrazioni. La realizzazione del documentario è la concretizzazione di un progetto pianificato per anni.

