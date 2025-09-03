IFA 2025: FRITZ! annuncia 11 nuovi prodotti

Dopo aver effettuato il cambio di nome da AVM a FRITZ!, l’azienda tedesca ha annunciato 11 nuovi prodotti all’IFA 2025 di Berlino. Tra i nuovi dispositivi spiccano cinque FRITZ!Box per connessioni DSL, FTTC, FTTH e 4G. Quasi tutti supportano il Wi-Fi 7. I prezzi verranno comunicati nei prossimi giorni.
Specifiche principali dei nuovi prodotti
I nuovi router sono FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 7630, FRITZ!Box 4630 e FRITZ!Box 6825. Ci sono anche i FRITZ!Box 6690 Pro e FRITZ!Box 5690, ma il primo non sarà venduto in Italia (supporta Internet via cavo), mentre il secondo sarà disponibile solo tramite provider. Il top di gamma per la fibra ottica è FRITZ!Box 5690 XGS. Queste sono le principali specifiche:
- Router per fibra ottica fino a 10 Gbit/s
- Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON
- Wi-Fi Mesh, 4 x 4, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s, 2,4 GHz fino a 1376 Mbps (Wi-Fi 7)
- 1 porta WAN/LAN da 10 Gbps e 4 porte LAN da 1 Gbit/s
- 1 porta USB 3.0 per per drive, storage e stampanti
- Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)
- Funzioni Smart Home tramite DECT ULE
- FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e altro
Queste sono le principali specifiche degli altri prodotti:
FRITZ!Box 7630
- Supporta DSL inclusi supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s
- Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)
- 1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s e 3 porte LAN da 1 Gbit/s
- 1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti
- Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)
- Funzioni Smart Home tramite DECT ULE
- FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e altro
FRITZ!Box 4630
- Router wireless per modem a fibra ottica (ONT) fino a 2,5 Gbit/s
- Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)
- 1 porta WAN da 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN da 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN da 1 Gbit/s
- 1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti
- Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)
- Funzioni Smart Home tramite DECT ULE
- FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e altro
FRITZ!Box 6825
- Router wireless per comunicazioni mobili via 4G e 3G fino a 300 Mbit/s
- Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)
- Estende la rete domestica con Wi-Fi Mesh
- 1 porta LAN Gigabit
- Alimentazione tramite USB Type-C
- Compatibile con reti mobili di tutto il mondo
FRITZ!Repeater 2700
- Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura
- Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)
- 1 porta LAN da 2,5 Gbit/s per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete
- Crittografia WPA3
- Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS
Utilizzabile con qualsiasi router wireless
- L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa
FRITZ!Repeater 1700
- Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura
- Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)
- Porta LAN Gigabit per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete
- Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS
- Utilizzabile con qualsiasi router wireless
- L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor
- Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura all’aperto e al chiuso
- Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 6
- Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2400 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)
- Certificato IP54, resistente ai raggi UV, per uso esterno
- Resistente agli agenti atmosferici con Power over Ethernet (PoE+)
- Design compatto con supporti intercambiabili per router interni ed esterni
- Porta LAN Gigabit sull’alimentatore per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete
- Utilizzabile con qualsiasi router Internet tramite LAN
FRITZ!WLAN Stick 6700
- Wi-Fi 7 per tutti i notebook e PC Windows
- Wi-Fi tri-band, 2 x 2 su 6, 5 e 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- Velocità Wi-Fi: 5 e 6 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 6)
- Utilizzabile con qualsiasi router wireless
FRITZ!Smart Energy 201
- Presa smart per la Smart Home FRITZ!
- Integrazione nella rete domestica via DECT
- Design compatto per un uso pratico in qualsiasi presa
- Configurazione semplice tramite FRITZ!App Smart Home o FRITZ!Box
- Controllo da casa o in mobilità tramite app, PC, notebook, tablet; da casa anche con FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 o tramite comandi vocali con FRITZ!Smart Gateway e tutti i comuni controller Matter
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,2 W
- Crittografia sicura già al momento della consegna
FRITZ!Fon M3
- Telefono DECT userf-friendly – perfetto per FRITZ!Box
- Telefonia in HD
- Display monocromatico da 1,8″, tastiera illuminata
- Lettore multimediale e controllo dei dispositivi Smart Home
- Accesso a rubriche online, segreterie multiple, ascolto remoto via e-mail, deviazione chiamate, liste chiamate, sveglia, baby monitor
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione, 14 giorni in standby
- Trasmissione vocale crittografata già al momento della consegna
Sui dispositivi FRITZ!Box e FRITZ!Repeater è presente FRITZ!OS 8.20.