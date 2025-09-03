IFA 2025: FRITZ! annuncia 11 nuovi prodotti

Dopo aver effettuato il cambio di nome da AVM a FRITZ!, l’azienda tedesca ha annunciato 11 nuovi prodotti all’IFA 2025 di Berlino. Tra i nuovi dispositivi spiccano cinque FRITZ!Box per connessioni DSL, FTTC, FTTH e 4G. Quasi tutti supportano il Wi-Fi 7. I prezzi verranno comunicati nei prossimi giorni.

Specifiche principali dei nuovi prodotti

I nuovi router sono FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 7630, FRITZ!Box 4630 e FRITZ!Box 6825. Ci sono anche i FRITZ!Box 6690 Pro e FRITZ!Box 5690, ma il primo non sarà venduto in Italia (supporta Internet via cavo), mentre il secondo sarà disponibile solo tramite provider. Il top di gamma per la fibra ottica è FRITZ!Box 5690 XGS. Queste sono le principali specifiche:

Router per fibra ottica fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON

Wi-Fi Mesh, 4 x 4, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s, 2,4 GHz fino a 1376 Mbps (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 10 Gbps e 4 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per per drive, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e altro

Queste sono le principali specifiche degli altri prodotti:

FRITZ!Box 7630

Supporta DSL inclusi supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s e 3 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e altro

FRITZ!Box 4630

Router wireless per modem a fibra ottica (ONT) fino a 2,5 Gbit/s

Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN da 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN da 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e altro

FRITZ!Box 6825

Router wireless per comunicazioni mobili via 4G e 3G fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Estende la rete domestica con Wi-Fi Mesh

1 porta LAN Gigabit

Alimentazione tramite USB Type-C

Compatibile con reti mobili di tutto il mondo

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2,5 Gbit/s per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Crittografia WPA3

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

>Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porta LAN Gigabit per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura all’aperto e al chiuso

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2400 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Certificato IP54, resistente ai raggi UV, per uso esterno

Resistente agli agenti atmosferici con Power over Ethernet (PoE+)

Design compatto con supporti intercambiabili per router interni ed esterni

Porta LAN Gigabit sull’alimentatore per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Utilizzabile con qualsiasi router Internet tramite LAN

FRITZ!WLAN Stick 6700

Wi-Fi 7 per tutti i notebook e PC Windows

Wi-Fi tri-band, 2 x 2 su 6, 5 e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 e 6 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

FRITZ!Smart Energy 201

Presa smart per la Smart Home FRITZ!

Integrazione nella rete domestica via DECT

Design compatto per un uso pratico in qualsiasi presa

Configurazione semplice tramite FRITZ!App Smart Home o FRITZ!Box

Controllo da casa o in mobilità tramite app, PC, notebook, tablet; da casa anche con FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 o tramite comandi vocali con FRITZ!Smart Gateway e tutti i comuni controller Matter

Basso consumo energetico, inferiore a 0,2 W

Crittografia sicura già al momento della consegna

FRITZ!Fon M3

Telefono DECT userf-friendly – perfetto per FRITZ!Box

Telefonia in HD

Display monocromatico da 1,8″, tastiera illuminata

Lettore multimediale e controllo dei dispositivi Smart Home

Accesso a rubriche online, segreterie multiple, ascolto remoto via e-mail, deviazione chiamate, liste chiamate, sveglia, baby monitor

Fino a 16 ore di autonomia in conversazione, 14 giorni in standby

Trasmissione vocale crittografata già al momento della consegna

Sui dispositivi FRITZ!Box e FRITZ!Repeater è presente FRITZ!OS 8.20.