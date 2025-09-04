IFA 2025: nuovi Acer Swift, TravelMate e Chromebook

Acer ha annunciato tre nuovi notebook all’IFA 2025 di Berlino. Swift Air 16 e TravelMate X4 14 AI sono Copilot+ PC, mentre il Chromebook Plus Spin 514 è il primo Chromebook del produttore taiwanese con processore MediaTek Kompanio Ultra 910. Tutti supportano le funzionalità AI e sono indirizzati principalmente all’utenza business.

Acer Swift Air 16

Il nuovo Swift Air 16 sarà disponibile con schermo da 16 pollici di tipo AMOLED (2880×1800 pixel, 120 Hz) o IPS (1920×1200 pixel, 60 Hz), processori AMD Ryzen AI 7 350, 5 340 e 5 330, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 M.2 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 2 megapixel con sensore infrarossi, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C, porta USB 3.2 Type-A. uscita HDMI 1.4, jack audio e batteria da 50 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Essendo un Copilot+ PC sono supportate Recall, Click to Do e altre funzionalità AI include in Windows 11 24H2.

Il telaio è in lega di alluminio e magnesio. Sarà in vendita dal mese di novembre. Il prezzo base è 999,00 euro.

Acer TravelMate X4 14 AI

Il TravelMate X4 14 AI ha uno schermo OLED da 14 pollici (1920×1200 pixel, 120 Hz) e integra i processori Intel Core Ultra 7 258V/​7 256V/5 228V/5 226V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 M.2 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD con sensore infrarossi, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A. uscita HDMI 2.1, jack audio e batteria da 65 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Sarà in vendita entro il mese di settembre. Il prezzo base è 899,00 euro.

Acer Chromebook Plus Spin 514

Il Chromebook Plus Spin 514 è un convertibile con telaio in alluminio, schermo touch da 14 pollici (1920×1200 o 2880×1800 pixel, 60 o 120 Hz), processore MediaTek Kompanio Ultra 910, fino a 16 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel o full HD, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C (3.2 Gen 2), due porte USB Type-A (3.2 Gen 1), jack audio, batteria da 70 Wh, lettore di impronte digitali (opzionale) e tastiera retroilluminata (opzionale). Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS.

Sarà in vendita dal mese di ottobre. Il prezzo base è 699,00 euro.