IFTTT: aggiunte tre nuove automazioni basate sull'AI

Anche IFTTT ha abbracciato l’intelligenza artificiale, come fatto nell’ultimo periodo da svariate altre aziende tech. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato l’integrazione di tre nuove automazioni che sono per l’appunto basate sull’AI.

IFTTT: ecco le tre nuove automazioni che sfruttano l’AI

Le nuove automazioni sono comprese solo nella versione Pro+ che è a pagamento, la quale presenta un costo pari a 5 dollari/mese e offre applet illimitate (quelle gratuite sono solo 2), il supporto multi account e vari strumenti di sviluppo.

Tutte e tre le automazioni sono alimentate dal modello di linguaggio GPT-3 di OpenAI, ovvero la versione versione precedente del modello GPT-3.5 che viene attualmente impiegato nella versione base gratuita di ChatGPT e che è precedente alla versione GPT-4.

Le nuove automazioni sono, in dettaglio, le seguenti:

AI Social Creator – consente di generare automaticamente contenuti di testo in base a contenuti già creati.

– consente di generare automaticamente contenuti di testo in base a contenuti già creati. AI Content Creator – aiuta a sviluppare idee per contenuti partendo da uno schema per un argomento fino alla stesura completa di un post sul proprio blog.

– aiuta a sviluppare idee per contenuti partendo da uno schema per un argomento fino alla stesura completa di un post sul proprio blog. AI Summarizer – consente di riassumere un contenuto.

Ricordiamo che IFTTT (che è l’acronimo di “If This Then That”, ovvero se questo accade allora fai accadere quello) è una piattaforma Web che ha fatto il suo esordio nel 2011 e che consente la creazione di azioni automatiche, denominate applet, mettendo in connessione tra loro varie applicazioni e servizi, tra cui Twitter, Google Drive, Instagram, e numerosi dispositivi, tra cui Amazon Alexa, Philips Hue, iPhone e Android.