iiyama G-Master GB3461WQSU: ultrawide e prestazioni ad un prezzaccio

Quello che ti riportiamo in questo articolo è un monitor incredibile per il prezzo a cui viene proposto. Stiamo parlando dell’iiyama G-Master GB3461WQSU, uno schermo da ben 34 pollici con un rapporto di 21:9 e una scheda tecnica pazzesca che si adatta praticamente a qualsiasi utilizzo toccando il suo minimo storico a soli 399 euro su Amazon.

Monitor gaming iiyama G-Master GB3461WQSU: caratteristiche tecniche

La proposta di iiyama offre un pannello flat da 34 pollici con una risoluzione di 3440×1440 (2K) che sfrutta la tecnologia IPS con un rapporto di 21:9. Si tratta quindi di un monitor ultrawide dall’ottima fedeltà cromatica ed un ampio angolo di visione di 178 gradi. In particolare, l’adozione di un pannello flat rende l’utilizzo perfettamente adatto all’attività professionale garantendo un’are di visione nettamente più ampia rispetto ai tradizionali 16:9. Non mancano le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light pensate per ridurre l’affaticamento durante le sessioni prolungate di utilizzo. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello. In questo modo potrai lavorare per ore senza irritare gli occhi o affaticare la vista. Tuttavia, è presente un ampio ventaglio di funzionalità dedicate ai videogiocatori più esigenti.

Il refresh rate raggiunge i 144Hz ed è accompagnato dal Freesync Premium di AMD che elimina i problemi di tearing e stuttering attraverso la sincronizzazione verticale. È presente il Black Tuner, un controllo dedicato ai neri che consente di ottenere un’ottima visibilità anche negli scenari più scuri. Non mancano, naturalmente, i profili di calibrazione che è possibile scegliere tra quelli predefiniti o personalizzarli. Ottima anche la connettività che include due ingressi HDMI, uno DisplayPort ed un jack per cuffie o altoparlanti, oltre che una pratica porta USB 3.0. Presenti, infine, due altoparlanti integrati dal suono piuttosto buono, superiore alla maggior parte delle alternative presenti sul mercato, anche quelle più costose. In sostanza un monitor davvero completo e che si adatta a qualsiasi circostanza, con una qualità generale sorprendentemente alta se rapportata al prezzo.

Grazie ad un calo di prezzo di oltre 60 euro, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 399 euro, prezzo più basso mai registrato.