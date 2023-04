IKEA: tutto il catalogo è visibile in 3D tramite Google

Da diversi anni la multinazionale svedese IKEA consente di visualizzare il suo catalogo in 3D grazie ad IKEA Place, applicazione che sfrutta la realtà aumentata per portare in qualsiasi ambiente l’intera linea di prodotti disponibile nei negozi. Google ha però mostrato un interesse altrettanto elevato per questa tecnologia nel corso degli ultimi anni, tanto che ora l’intero catalogo IKEA può essere visualizzato in 3D durante la ricerca su Google, senza scaricare l’app proprietaria.

Tutto il catalogo IKEA in 3D su Google

Il gigante dell’arredamento fai-da-te ora permette di ricercare quasi qualunque prodotto commercializzato tramite la Ricerca Google per visualizzare l’alternativa virtuale in 3D, dandogli un’occhiata in più prima di procedere con l’acquisto online o in sede.

Come mostrato dai colleghi di 9to5Google, basta cercare termini come ‘Carrello BROR” o “IKEA BROR” per accedere al pulsante “Visualizza in 3D” giusto sotto la voce ufficiale IKEA su Google. Così facendo, si può prima vedere il render 3D e poi portarlo in qualsiasi spazio circostante tramite la fotocamera, ergo con la realtà aumentata. Tutti gli articoli IKEA visibili in 3D all’interno della Ricerca Google verranno mostrati in scala e non è possibile ridimensionare i suoi elementi.

Sfortunatamente, questa funzionalità è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in altre parti d’Europa, mentre in Italia sembra ancora inaccessibile. L’attesa non dovrebbe comunque protrarsi a lungo: trattandosi di una novità voluta sia da IKEA che da Google, con ogni probabilità sarà necessario attendere solo qualche settimana prima che tutti i prodotti del marchio nordico risultino disponibili in 3D anche nel Belpaese.