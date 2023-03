Il 3 in 1 con PrivateVPN adesso è realtà: approfitta subito

PrivateVPN offre un 3 in 1 veramente conveniente. In che senso? E cos’è PrivateVPN? Si tratta di una VPN, ossia di uno strumento particolarmente utile e molto diffuso per proteggere la privacy online degli utenti, oltre a tanti altri vantaggi.

PrivateVPN è un servizio di qualità e, contemporaneamente, disponibile a un prezzo accessibile. Se vuoi navigare senza stress o preoccupazioni, diventa la tua priorità attuale.

Non è l’unico e il solo provider VPN che offre promo e sconto, ma è sicuramente l’unico che rende disponibile il suo servizio in modo unico ed eccezionale.

Parlare di semplice riduzione di prezzo è…riduttivo. Il motivo? Oltre a periodi più o meno lunghi di utilizzo gratuito, PrivateVPN ti propone un qualcosa che potrebbe completamente sbaragliare gli altri competitors.

Abbonamento 3 in 1: ecco la promo di PrivateVPN

In cosa consiste questo 3 in 1 promosso da PrivateVPN? In pratica, otterrai 3 anni di protezione pagando soltanto un anno di abbonamento.

Al di là di questo aspetto sicuramente senza pari, PrivateVPN è la scelta migliore per altri motivi. In primis, per la politica NO-LOG praticata dal provider, ossia l’assenza di archiviazione dei dati di navigazione degli utenti.

Poi c’è l’algoritmo crittografico a carattere militare usato per proteggere la connessione degli utenti: 2048-bit con AES-256.

Se non ti bastasse, con un solo account potrai collegare contemporaneamente 10 diversi dispositivi, un vantaggio di non poco conto.

Per non parlare poi dell’assistenza clienti, che è virtuale da remoto, a cui si aggiunge la garanzia “Soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni, offrendoti così l’impressione di avere tra le mani un prezioso servizio.

Per abbonarti alle condizioni dette in precedenza, non devi far altro che cliccare sul link qui sotto:

Lo sconto ammonta all’85%, e pagherai soltanto 2 euro al mese, ovviamente in un’unica soluzione. Non perdere assolutamente questa opportunità perché è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.