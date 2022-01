Il 90% dei dati attualmente generati è stato creato negli ultimi 2 anni: assicurati spazio a vita

Lo sapevi che il 90% dei dati disponibili in tutto il mondo sono stati prodotti soltanto negli ultimi due anni? Sembra incredibile, eppure è tutto vero. Lo sviluppo di tecnologie sempre più nuove e potenti, infatti, ha fatto sì che il mondo del web si sviluppasse sempre più fra social media, sistemi cloud e servizi in rete. Secondo i dati forniti da IBM, il 90% dei dati esistenti sono il frutto di questi due anni: ogni giorno vengono creati 2,5 quintilioni di byte – un numero esageratamente grande – dove un quintilione è pari a un miliardo di triliardi. Più o meno come il download di mezzo miliardo di film in HD. Il web è uno strumento potente, ma non infinito.

Perciò assicurarsi un piccolo angolo digitale è fondamentale: come? Acquistando ad esempio un archivio cloud personale in cui caricare tutti i nostri file più importanti oppure i ricordi di una vita. PCloud è uno fra i pochi servizi al mondo che consente di acquistare uno spazio di archiviazione da 500GB a 2TB senza abbonamento. Ciò significa che sarà tuo, per sempre. Se sei interessato, ti segnaliamo un'ottima offerta in corso che ti permetterà di risparmiare il 65% sull'acquisto dello spazio Premium Plus.

pCloud: cos'è lo spazio a vita?

Si tratta di un servizio multipiattaforma, compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e via web. Ogni dispositivo viene sincronizzato automaticamente con l'archivio, così da avere sempre accesso ai file in qualsiasi momento. Comodo soprattutto quando, in ambito lavorativo, abbiamo bisogno di lavorare su più dispositivi contemporaneamente. I dati sono protetti da protocollo TLS/SSL, mentre ad ogni file viene applicata crittografia 256-bit AES. Grazie all'interfaccia user-friendly, pCloud è semplicissimo da usare.

Ma guai a chiamarlo semplice deposito per file: è molto di più. Lo spazio diventa all'occorrenza una vera e propria media gallery, con tanto di player integrato per ascoltare canzoni oppure vedere video. Sarà come avere la nostra intera galleria sul telefono, ma senza occupare prezioso spazio. Questo è soltanto un assaggio delle funzionalità offerte da pCloud. Se vuoi saperne di più su uno dei pochi e unici spazi di archiviazione senza abbonamento, dai un'occhiata alla pagina ufficiale. Qui potrai anche acquistare il piano più adatto alle tue esigenze, scegliendo fra quello da 2TB e quello da 500GB, attualmente in promozione a 175 euro.