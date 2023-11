Il Black Friday 2023 sta arrivando: Office 2021 a soli 24,24€, Windows da 6€

Il Black Friday è in assoluto il momento migliore per acquistare praticamente qualsiasi cosa, comprese le chiavi software. Quest’anno, il Black Friday cade nel giorno di venerdì 24 novembre. Se speri di risparmiare quanto più denaro possibile sulle ultime versioni dei migliori software, questo è il momento giusto ed è ora di iniziare a prepararsi. Godeal24 ha già iniziato i suoi SALDI pazzi del Black Friday: ti consente di acquistare software Microsoft originale al prezzo più basso, che può consentirti a risparmiare fino al 90% o più. Puoi acquistare Office 2021 Professional a soli 24,24€ o Windows 10 Pro a soli 8,24€: un acquisto una tantum che durerà per sempre. Per risparmiare ulteriormente, puoi acquistare un bundle di 5 licenze Office 2021 con gli amici a 74,24€ (solo 14,85€/PC): è questa la miglior opzione consigliata da Godeal24. Gli utenti Mac possono ottenere anche Office 2021 Home and Business a soli 42,99€. Naturalmente, le chiavi multiple saranno molto più economiche: più acquisti, più risparmi.

Non preoccuparti per un prezzo così basso: il servizio garantisce piena autenticità dei software. Godeal24 è una piattaforma di vendita software molto sicura: devi solo acquistare la chiave di attivazione della licenza del software da Godeal24 e quindi scaricarla dal sito Web ufficiale del software e attivalo con il codice di attivazione, così il software che utilizzi sarà sicuro e autentico al 100%. Durante l’installazione e l’utilizzo, Godeal24 fornisce supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e promette un servizio post-vendita a vita.

Il miglior prezzo dell’anno! Microsoft Office 2021 genuino da 14,85€

Offerte a tempo limitato: Windows 10/11 a partire da 6€

Ottieni oggi i bundle più convenienti! (codice coupon “SGBF62”)

Business Wholesale: Windows e Microsoft Office

Il 50% di sconto su altri Windows e Office! (codice coupon ” SGBF50″)

Altri software utili:

>>> Altri software

Come si paga?

Vai alla pagina di pagamento, continua come ospite (o crea un nuovo account), quindi compila “Dati di fatturazione”.

Seleziona “CWALLETCO”, quindi fai clic su “Continua”

Controlla il tuo ordine e fai clic su “Effettua ordine”.

Approderai su questa pagina: fai clic su “Scegli i metodi di pagamento”.

A questo punto puoi ad esempio scegliere di utilizzare PayPal per completare il pagamento.

Su Godeal24, puoi risparmiare molto tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, i principali software di sicurezza IT e altri strumenti informatici. Ottieni il sistema operativo Windows e MS Office a un prezzo imbattibile. Porta avanti acquisti senza problemi con la consegna digitale di Godeal24, che invia il tuo software direttamente alla tua e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot eccellente del 98% e il supporto tecnico di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, puoi essere sicuro della qualità del prodotto che stai acquistando.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita grazie al quale puoi utilizzare il tuo prodotto senza problemi!

Per contattare Godeal24: service@godeal24.com

In collaborazione con GoDeal24