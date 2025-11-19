Il Black Friday Anticipato di Amazon arriva anche su Haul: prezzi bassi sempre

Il Black Friday Anticipato di Amazon è arrivato anche su Amazon Haul dove trovi prezzi bassi sempre. Oggi però, acquistando 2 prodotti ottieni il 40% di sconto in carrello! Scopri tutte le offerte compatibili con questa incredibile promozione e fai l’affare del giorno scegliendo tra tantissimi articoli di tutte le categorie possibili.
Mensola autoadesiva multiuso da parete, perfetta per bagno e cucina a soli 7,88 euro!
Organizer per calzini a 7 griglie a soli 1,87 euro!
Organizer per calzini a 7 griglie, soluzione multifunzionale per riporre i cassetti, per casa, camera da letto, dormitorio, scatola portaoggetti, organizer per riporre oggetti, colore nero
Asciugamani da bagno in 100% cotone 71 x 140 cm a soli 2,43 euro!
Asciugamani da bagno in 100% cotone, 71 x 140 cm, ad asciugatura rapida, altamente assorbenti, morbidi al tatto, per palestra, spa, bagno, doccia, piscina, asciugamani super morbidi di qualità
Supporto a ventosa in silicone per telefono, per selfie e video, accessori per iPhone e Android a soli 1,16 euro!
Supporto a ventosa in silicone per telefono, per selfie e video, accessori per iPhone e Android
Tappetino da scrivania in pelle double face a soli 2,66 euro!
Tappetino da scrivania in pelle double face, antiscivolo, grande, tappetino per mouse impermeabile, per casa, ufficio e decorazione (60 x 30 cm, nero)
Set di tagliaunghie ultra affilate a soli 1,70 euro!
Set di tagliaunghie ultra affilate, robuste, per unghie di mani e piedi, confezione da 2, colore: nero
Spazzola per capelli a soli 0,18 euro!
Spazzola per capelli scava fuori, pettine massaggiante per cuoio capelluto, districante, asciugatura rapida, strumento districante per capelli ricci asciutti bagnati (rosa)
Borsa a tracollaa soli 2,92 euro!
Borsa a tracolla, borsa a mano, elegante pochette da polso, borsetta da donna, casual, uso quotidiano per lo shopping, nero, Medium, Elegante
2 pellicole universali in silicone per tastiera per computer portatili da 12-14 pollici a soli 4,26 euro!
2 pellicole universali in silicone per tastiera per computer portatili da 12-14 pollici, impermeabili e antipolvere, per tastiere di computer portatili, colore: blu
Beauty case da viaggio organizer a soli 2,09 euro!
Beauty case da viaggio organizer – Grande capienza, impermeabile, con divisori e manico per una facile conservazione, nero, Moda