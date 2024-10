Il Black Friday arriva un mese prima con NordVPN: -71% con la nuova promo

NordVPN gioca d’anticipo e lancia la nuova promo Black Friday che rappresenta l’occasione giusta per accedere a una VPN illimitata, sicura e con un prezzo contenuto. Sfruttando la promozione in corso, infatti, la VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta permette di sfruttare uno sconto del 71% sul prezzo della VPN ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: ecco l’offerta del Black Friday

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda e di traffico dati per utilizzare la VPN in modo illimitato

per utilizzare la VPN in modo illimitato protezione della crittografia del traffico dati e una politica no log per rendere l’utilizzo della connessione sotto rete VPN sicuro e privato

del traffico dati e una per rendere l’utilizzo della connessione sotto rete VPN sicuro e privato network di migliaia di server sparso in oltre 100 Paesi per poter ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese ed evitare i blocchi geografici e le censure durante la navigazione online

per poter ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese ed evitare i blocchi geografici e le censure durante la navigazione online possibilità di usare la VPN su tutti i propri dispositivi con 10 connessioni simultanee alla rete da altrettanti dispositivi

alla rete da altrettanti dispositivi la possibilità di aggiungere servizi aggiuntivi, come 1 TB in cloud, il password manager e il sistema di protezione antimalware con condizioni particolarmente vantaggiose

Sfruttando l’offerta del Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,59 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta in questione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso: grazie a questa clausola, quindi, è possibile ottenere un rimborso integrale della spesa sostenuta (è prevista la fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate) entro 30 giorni dall’attivazione della promozione. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.