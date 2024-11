Migliori VPN per Amazon Prime Video (2024)

Marco Ferri Pubblicato il 21 nov 2024

Disponibile in oltre 200 Paesi, Amazon Prime Video non mette a disposizione gli stessi contenuti in ogni Stato. Gli accordi di licenza, infatti, limitano questa possibilità e possono complicare i piani di un utente che viaggia all’estero. Per accedere ovunque ai contenuti Prime Video, la VPN è la soluzione più efficace: maschera l’indirizzo IP dell’utente con quello del server VPN ai quali si è connessi, eludendo i blocchi geografici. La navigazione viene indirizzata tramite un server di codifica, impedendo il monitoraggio delle attività.

Una VPN per Amazon Prime, quindi, amplia il catalogo di film e serie TV disponibili, assicurando l’accesso ai contenuti disponibili in altri Paesi. Un esempio? Se un titolo negli Stati Uniti non è disponibile in Italia, il ricorso a una VPN supera le restrizioni geografiche mettendolo al servizio dell’utente. La VPN, inoltre, protegge la privacy di chi la utilizza criptando il traffico online, un aspetto fondamentale quando vengono utilizzate reti WiFi pubbliche. Il funzionamento di Amazon Prime con VPN è semplice: mascherando l’indirizzo IP reale, fa sembrare l’utente collegato da un altro Paese. Per Prime Video, quindi, è sufficiente selezionare un server del Paese desiderato e accedere al catalogo corrispondente.

Tuttavia, il rapporto Amazon Prime-VPN può risultare complicato, perché non tutte le VPN funzionano con questa piattaforma: alcune non dispongono di funzionalità di sicurezza, o presentano velocità limitate e quindi incompatibili con la fruizione di contenuti in alta qualità. O, ancora, i loro server sono stati inseriti nella blacklist di Amazon.

Se si vuole utilizzare la piattaforma streaming di Amazon con VPN, dunque, è essenziale cercare un provider con caratteristiche specifiche. In questa guida esamineremo le migliori VPN per Amazon Prime Video nel 2024, stilando una classifica che comprenda servizi e funzionalità come la presenza di un’ampia rete di server con i cataloghi più ricchi, la velocità di connessione, la compatibilità con la piattaforma e la presenza di un’assistenza clienti efficiente.

Migliori VPN per Amazon Prime Video del 2024

Quali sono i criteri per individuare la migliore VPN per Amazon Prime Video? Per stilare questa graduatoria ci siamo soffermati sulle loro caratteristiche per la visione di contenuti: la velocità, la presenza di server nei Paesi più interessanti, la compatibilità con dispositivi e Smart TV e l’ottimizzazione dei server per lo streaming. Ecco un elenco dei provider che offrono i servizi migliori.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Veloce, dotata di un numero elevato di server e di molte funzioni di sicurezza, NordVPN è l’opzione migliore per lo streaming di Amazon Prime. Questo provider consente l’accesso a oltre 6700 server dislocati in più di 110 Paesi, permettendo agli utenti di trovare punti di connessione adatti alle proprie esigenze.

Tra le funzionalità aggiuntive se ne segnalano due:

il Dark Web Monitor, che scansiona il Dark Web avvisando l’utente nel caso in cui il suo login associato all’account NordVPN sia stato compromesso;

il Threat Protection, un AdBlocker che elimina gli annunci e blocca le connessioni a siti sospetti.

Inoltre, il protocollo proprietario NordLynx garantisce una sicurezza robusta a velocità elevate. La presenza di questo protocollo, basato su WireGuard, lo rende ideale per lo streaming in alta qualità – anche in 4K – riducendo i problemi di buffering. La velocità di connessione, invece, può variare in base alla distanza dal server scelto e dalla congestione, ma resta in generale molto competitiva.

L’abbonamento base permette di utilizzare la VPN su 10 dispositivi. Per una protezione più completa occorre scegliere un pacchetto Plus, che comprende anche password manager, protezione da malware e archiviazione cloud crittografata.

Il servizio è perfetto per lo streaming, disponendo di oltre 4.500 server P2P con velocità elevate. I blocchi geografici vengono bypassati con efficacia, offrendo server che funzionano con diversi cataloghi nazionali come USA, Canada, Giappone, Germania e Regno Unito. I server standard sono progettati per supportare lo streaming, e in molti casi, i server USA e UK sono ottimizzati per le piattaforme come Prime Video, Netflix e Hulu.

Compatibile con Smart TV, Fire Stick, Android TV e Chromecast, il piano Base ha un costo di 3,59€/mese, il Plus 4,49€/mese. Tutti gli abbonamenti hanno una garanzia di rimborso valida per 30 giorni.

Pro Velocità di connessione

Funzionalità di sicurezza avanzate

Protocollo proprietario NordLynx

Ideale per lo streaming in alta qualità

I server funzionano con diversi cataloghi nazionali

Funziona con tutte le piattaforme di streaming Contro Più costoso rispetto ai competitor

Poche funzionalità col Piano Base

Configurazione di OpenVPN poco intuitiva

2. Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Utilizzabile in contemporanea su tutti i dispositivi connessi, Surfshark è una VPN che supporta connessioni illimitate dimostrandosi tra le migliori per lo streaming di contenuti. Doppia connessione VPN, IP Rotator, server basati su sola RAM (in grado di eliminare con frequenza i dati) e offuscamento sono tra i principali punti di forza di questa Virtual Private Network. La crittografia è AES-256 ed è sicura contro le fughe di DNS.

La VPN permette di accedere ai siti streaming più importanti e supporta i download P2P su tutti i server: 3200, in più di 100 Paesi, sono quelli inclusi. Per un utente è quindi molto semplice individuare un server vicino per ottenere una velocità elevata di fruizione dei contenuti video.

Il protocollo WireGuard, ottimizzato per lo streaming, garantisce velocità stabili rendendolo adatto alla visione di contenuti senza buffering, sebbene faccia registrare un lieve aumento di ping e lag sui server lontani. Il servizio consente di sbloccare molti cataloghi nazionali di Amazon Prime e, grazie alla presenza di server in molti Paesi, sblocca cataloghi dei principali come USA, Canada, Giappone, Germania, India e Regno Unito.

Surfshark ha un costo di 1,99€/mese su piani di due anni, con politica “Soddisfatti o rimborsati” valida per i primi 30 giorni.

Pro Connessioni simultanee illimitate

Adatto a famiglie con più dispositivi

Eliminazione frequente dei dati

Permette di condividere l’account

Piani convenienti

Funziona con le più importanti piattaforme di streaming Contro Ampia differenza di velocità tra i server

Non permette di selezionare manualmente i server

Aumento di ping e lag su server lontani

3. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è una delle Virtual Private Network più complete per Amazon Prime Video. Presente con oltre 300 server in 105 Paesi e dotata di protocollo proprietario Lightway, si propone come una delle VPN più veloci. La selezione automatica della posizione ottimale assicura velocità massime anche se non tutti i server sono etichettati come “ottimizzati streaming”.

Le funzionalità di sicurezza sono avanzate e l’accesso a Prime Video è assicurato in tantissime parti del mondo, connettendosi ai server nei loro Paesi di origine. Sblocca l’accesso ai cataloghi più popolari e ad oltre 60 piattaforme di streaming, comprese Netflix, Disney+ e Hulu, con velocità di caricamento e di fruizione del servizio ottime.

Inoltre, il servizio Smart DNS Media Streamer permette di connettere anche quei dispositivi che non supportano in modo nativo le applicazioni VPN, come alcune Smart TV. L’attività delle app viene indirizzata tramite Split Tunneling, che viene offerto per sistemi macOS, Android e Windows. Costa 6,25€/mese per il piano annuale, con rimborso garantito entro 30 giorni e permette di connettere fino a 8 dispositivi in simultanea.

Pro Velocità elevate

Configurazione semplice

Sistemi di sicurezza avanzati

Oltre 60 piattaforme di streaming presenti

Rigorosa politica no-log

Connessione per dispositivi che non supportano in modo nativo le app VPN Contro Costo mensile elevato

Non propone IP dedicati

Limite di 8 connessioni simultanee

4. Private VPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Con oltre 200 server in 63 Paesi, PrivateVPN si dimostra una VPN in grado di mantenere una buona velocità in download e upload, con ping accettabili che la rendono particolarmente adatta alla fruizione di Amazon Prime Video.

Con un costo accessibile di 2,08€/mese per il piano Base e una prova gratuita di 7 giorni, è dotato di crittografia AES a 256 bit affiancata da una protezione dalle perdite DNS, un kill switch automatico e protezione sulle connessioni IPv6. Protegge fino a 10 dispositivi in contemporanea e offre una rigorosa politica no log. Tra le funzionalità avanzate, propone lo Stealth VPN che permette di aggirare la censura in Paesi come la Cina. Amazon Prime Video è tra i servizi di streaming supportati, al pari di altri come Hulu, Paramount+, Disney+ e BBC.

A causa di un’infrastruttura relativamente piccola, le velocità non sono tra le migliori presenti sul mercato e possono verificarsi congestioni nei momenti di alta domanda. Le prestazioni per servizi su piattaforme come Amazon Video sono da ritenersi sufficienti e PrivateVPN si rivela efficace per sbloccare cataloghi nei Paesi più importanti, garantendo accesso a contenuti esclusivi o in lingua originale.

Pro Protegge fino a 10 dispositivi in contemporanea

Prova gratuita di 7 giorni

Sblocca i principali servizi di streaming

Stealth VPN per aggirare la censura

Rigorosa politica no-log

Elevate velocità in download e upload Contro Velocità non sempre elevate

Rete di server ridotta

Connessione lenta se la domanda è alta

5. PrivadoVPN

Privado VPN 4.2 🌍 Server: 100+ in 66 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard, SOCKS5 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 73% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

PrivadoVPN è una VPN che consente l’accesso ai server di 49 Paesi e presenta anche una versione gratuita. Sebbene non disponga di una vasta rete di server, ha il merito di riuscire a sbloccare piattaforme soggette a restrizioni geografiche, rivelandosi un ottimo strumento per chi viaggia all’estero e vuole accedere ai cataloghi di Amazon Prime Video di quella nazione. Inoltre, dispone del supporto specifico per lo streaming.

Tra le funzionalità avanzate, grazie al kill switch mette a disposizione la possibilità di sospendere le attività online fino al momento in cui la VPN non viene ristabilita. La crittografia di livello avanzato e la presenza di server ottimizzati restituiscono buone prestazioni per lo streaming. Consente l’accesso a librerie di nazioni come Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e altri cataloghi europei ed è compatibile con PC, smartphone, tablet, Fire Stick. Per Smart TV non compatibili con le app VPN, invece, è necessario configurare la VPN su un router.

La versione gratuita e senza account permette ricevere 10GB di dati VPN ogni 30 giorni per connettersi ai server più popolari, con 13 posizioni server gratuite. Il piano più conveniente costa invece 1,11€/mese con crittografia WireGuard avanzata, una politica “soddisfatti e rimborsati” di 30 giorni e 10 connessioni in simultanea.

Pro Costo vantaggioso

Velocità di download elevata

Dispone di una versione gratuita

Versione gratuita ottima per lo streaming

Sblocca piattaforme di streaming soggette a restrizioni geografiche

Crittografia di livello avanzato Contro Funzionalità avanzate limitate

Rete di server ridotta

I dati gratuiti vanno aggiornati a mano

6. ProtonVPN

ProtonVPN 3.9 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 10 server a Milano ⚙️ Numero di server: 1.600 🌍 Aree geografiche: 85 🗺️ Paesi: 65 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 50% Prova l'offerta

Grazie ai suoi server Plus dedicati allo streaming, Proton VPN assicura un’ottima esperienza utente su Amazon Prime Video. Questo servizio consente 10 connessioni in simultanea ed è disponibile in italiano per Windows, macOS, Android, iOS e Linux.

I server presenti sono 7482 in 112 Paesi, con server gratuiti in Giappone, Stati Uniti, Romania, Paesi Bassi e Polonia. Grazie a questa ampia gamma di opzioni, gli utenti possono accedere alla maggior parte dei contenuti in streaming. La velocità di connessione è buona, sebbene inferiore rispetto a quella di competitor come ExpressVPN e NordVPN. Il protocollo utilizzato è WireGuard, che assicura una buona stabilità anche se la velocità varia molto in base alla posizione del server e del carico.

Capace di aggirare le restrizioni geografiche, ProtonVPN sblocca l’accesso a cataloghi nazionali nei server dei Paesi come Stati Uniti, Germania, Giappone, Canada e Australia. I server specifici per lo streaming sono disponibili solo per i piani Plus e Visionary. Questi server sono progettati per velocità elevate e hanno la capacità di aggirare i blocchi per Amazon Prime Video e altre piattaforme come Netflix e Disney+. Esiste una versione free della VPN, mentre i piani a pagamento partono da 4,49€/mese con durata biennale e su tutti è prevista una politica “Soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni.

Pro Ampia rete di server

10 connessioni simultanee

Buona stabilità di connessione

Propone una versione gratuita

Funzione VPN Accelerator

Versione gratuita con dati illimitati Contro Server dedicati allo streaming presenti nei piani Premium

Velocità inferiore rispetto ai competitor

Costo mensile piuttosto alto

7. CyberGhost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è una VPN che mette a disposizione 10 Gbps di velocità, assicura l’accesso a server in più di 100 Paesi e permette di proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea. Dispone di server di streaming dedicati ad Amazon Prime Video in Paesi come Italia, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti. I server sono ottimizzati in modo da funzionare sempre con Prime Video garantendo velocità sostenute.

Dotato di eccellenti livelli di privacy e di una politica no-log certificata, CyberGhost non traccia le attività e garantisce protezione con crittografia avanzata, servizi di split tunneling e kill switch automatico. Per quanto riguarda la velocità, questa VPN si rivela più lenta di Express VPN ma migliore della maggior parte delle altre VPN anche quando ci si collega a un server non ottimizzato per lo streaming. La perdita di velocità risulta minima, pari al 10-20% sui server vicini e i server ottimizzati per lo streaming di Amazon Prime Video garantiscono l’accesso ai cataloghi di diversi Paesi con librerie ampie.

Per tutti i piani, a partire da 2,03€/mese per i primi due anni, è previsto l’accesso a server in più di 100 paesi e larghezza di banda illimitata. Inoltre, è prevista la garanzia di rimborso a 14 giorni, che si estende a 45 giorni per i piani a lungo termine.

Pro Velocità sostenuta

Server dedicati allo streaming

Server ottimizzati per funzionare sempre

Eccellenti livelli di privacy

Garanzia di rimborso a 45 giorni per piani a lungo termine

Protezione con crittografia avanzata Contro Connessione poco affidabile in Cina

Non offre opzioni per creare una rete locale

Metodi di pagamento limitati

Perché usare una VPN con Amazon Prime Video

Utilizzare Amazon Prime Video con VPN assicura una serie di vantaggi, rendendo l’esperienza di streaming più ricca e versatile. Ecco alcuni dei motivi principali per cui scegliere una VPN per Prime Video:

sbloccare contenuti esclusivi : Amazon Prime Video offre cataloghi specifici a seconda del Paese, e tramite una VPN è possibile accedervi;

: Amazon Prime Video offre cataloghi specifici a seconda del Paese, e tramite una VPN è possibile accedervi; proteggere la privacy online : utilizzando una VPN è possibile mascherare IP e posizione reale, quindi nessuna attività online, compreso lo streaming su Prime Video, può essere tracciata da ISP o terze parti. La crittografia avanzata assicura la protezione dei dati da intrusioni, specie se si utilizzano reti pubbliche;

: utilizzando una VPN è possibile mascherare IP e posizione reale, quindi nessuna attività online, compreso lo streaming su Prime Video, può essere tracciata da ISP o terze parti. La crittografia avanzata assicura la protezione dei dati da intrusioni, specie se si utilizzano reti pubbliche; aggirare le restrizioni geografiche : alcuni cataloghi o contenuti di Amazon Prime Video potrebbero risultare bloccati in uno Stato, per motivi di licenze o copyright. Tramite una VPN si può scegliere un server in un Paese in cui il contenuto è disponibile, eludendo queste restrizioni e assicurandosi un accesso illimitato;

: alcuni cataloghi o contenuti di Amazon Prime Video potrebbero risultare bloccati in uno Stato, per motivi di licenze o copyright. Tramite una VPN si può scegliere un server in un Paese in cui il contenuto è disponibile, eludendo queste restrizioni e assicurandosi un accesso illimitato; migliorare stabilità e velocità dello streaming: le VPN aiutano ad aggirare il throttling, ovvero la riduzione della larghezza di banda da parte del provider. Questa soluzione migliora la qualità dello streaming, riduce il buffering e le interruzioni durante la visione dei contenuti.

Come scegliere la Migliore VPN per Prime Video

Per individuare la migliore VPN per Amazon Prime Video occorre mettere insieme una serie di elementi. Gli aspetti che andremo ad evidenziare sono gli stessi che abbiamo utilizzato come criteri per stilare la classifica vista in precedenza. Ecco alcune delle caratteristiche da prendere in considerazione quando si sceglie una VPN per Prime Video:

velocità : per garantire una visione fluida, senza interruzioni o buffering, una VPN deve assicurare una buona velocità. In genere, per lo streaming in 4K è preferibile avere una velocità di 25-35 Mbps, mentre per un video in SD (definizione standard) servono 3-4 Mbps e per un video in HD 5-10 Mbps. Una VPN adeguata dovrebbe mantenere almeno il 70% della velocità originale della connessione, con valori di ping e latenza inferiore ai 100ms per evitare rallentamenti.

: per garantire una visione fluida, senza interruzioni o buffering, una VPN deve assicurare una buona velocità. In genere, per lo streaming in 4K è preferibile avere una velocità di 25-35 Mbps, mentre per un video in SD (definizione standard) servono 3-4 Mbps e per un video in HD 5-10 Mbps. Una VPN adeguata dovrebbe mantenere almeno il 70% della velocità originale della connessione, con valori di ping e latenza inferiore ai 100ms per evitare rallentamenti. Sicurezza : la crittografia AES-256, la protezione dalle perdite DNS e funzionalità come split tunneling e kill switch non possono mancare per una VPN da usare con Amazon Prime Video. L’insieme di queste caratteristiche fa sì che i dati dell’utente restino privati e sicuri mentre naviga su piattaforme di streaming.

: la crittografia AES-256, la protezione dalle perdite DNS e funzionalità come split tunneling e kill switch non possono mancare per una VPN da usare con Amazon Prime Video. L’insieme di queste caratteristiche fa sì che i dati dell’utente restino privati e sicuri mentre naviga su piattaforme di streaming. Numero di server : non esiste un “numero minimo”, ma una vasta rete è spesso sinonimo di fruizione piacevole. Una VPN che abbia migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, inclusi Paesi chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Giappone, Germania, Francia e Australia, consentirà di accedere a librerie di contenuti diversificate.

: non esiste un “numero minimo”, ma una vasta rete è spesso sinonimo di fruizione piacevole. Una VPN che abbia migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, inclusi Paesi chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Giappone, Germania, Francia e Australia, consentirà di accedere a librerie di contenuti diversificate. Server ottimizzati per lo streaming : non tutte le VPN ne offrono, progettati ad hoc per bypassare le restrizioni geografiche di Amazon Prime Video. La presenza di questi server è essenziale per accedere a contenuti bloccati nella propria regione.

: non tutte le VPN ne offrono, progettati ad hoc per bypassare le restrizioni geografiche di Amazon Prime Video. La presenza di questi server è essenziale per accedere a contenuti bloccati nella propria regione. Compatibilità su tutti i dispositivi : una VPN di buona fattura per Amazon Prime Video deve funzionare su PC, smartphone, tablet, Smart TV e dispositivi di streaming come Amazon Fire Stick. Una compatibilità multipiattaforma assicura una fruizione intuitiva e godibile.

: una VPN di buona fattura per Amazon Prime Video deve funzionare su PC, smartphone, tablet, Smart TV e dispositivi di streaming come Amazon Fire Stick. Una compatibilità multipiattaforma assicura una fruizione intuitiva e godibile. Rapporto qualità/prezzo: in quest’ottica vanno messe sul piatto della bilancia funzionalità e costi. Molte VPN Premium offrono prove gratuite che può essere utile sfruttare, per testare la bontà del servizio, prima di assumere una decisione definitiva.

Configurazione

Come osservato finora, guardare Amazon Prime Video tramite VPN consente di accedere a contenuti senza restrizioni geografiche. Per configurare una VPN è essenziale decidere prima di tutto su quale dispositivo si intende guardare Prime Video. Una Virtual Private Network si può configurare su una Smart TV, su PC, tablet o smartphone. La conditio sine qua non per far sì che tutto funzioni nel modo giusto, è che il dispositivo supporti l’installazione di app VPN.

Dopo aver scelto una VPN che disponga di server ottimizzati per lo streaming e che sia compatibile con Amazon Prime Video, è il momento di procedere con l’installazione. Per farlo, occorre scaricare l’app dal sito ufficiale del provider desiderato e seguire le istruzioni per l’installazione. Una volta completata, è necessario accedere con le credenziali inserite.

Per far sì che l’intera procedura vada a buon fine, è indispensabile possedere un abbonamento Amazon Prime attivo. Una volta aperta l’app VPN bisogna individuare un server nel Paese che si intende simulare. Optando per un server in Germania, ad esempio, si può accedere a un catalogo tedesco. A questo punto la connessione potrebbe richiedere qualche istante prima di stabilizzarsi: una volta completata l’operazione, l’indirizzo IP del dispositivo apparirà come se fosse localizzato nel Paese scelto.

Come guardare Amazon Prime di un altro paese

Giunti a questo punto, vediamo come cambiare Paese su Prime Video. Ad esempio, come vedere contenuti Prime Video non disponibili in Italia? Attraverso una VPN, infatti, è possibile ottenere un indirizzo IP di un altro Paese e accedere a quel catalogo specifico. Se si vuole dare un’occhiata al catalogo americano, ad esempio, è sufficiente ottenere un indirizzo IP negli Stati Uniti.

La VPN consente infatti di modificare il proprio indirizzo IP, facendo sembrare che l’utente stia navigando da un’altra nazione. I passi da compiere sono quelli descritti in precedenza: dopo aver installato la VPN, occorre selezionare un server situato nel Paese che offre i contenuti desiderati. Una volta connesso al server, basta accedere a Prime Video come si fa di solito. Il sistema riconoscerà l’IP come proveniente dal Paese scelto, mostrando il catalogo corrispondente.

Come guardare Prime Video USA in Italia

Per cambiare lingua su Prime Video e accedere ai contenuti di un altro Paese, è sufficiente affidarsi a una VPN di qualità. Guardare Prime Video USA in Italia è possibile senza trovarsi a fronteggiare il fastidioso pop up che recita “questo video non è attualmente disponibile nel tuo paese/regione”. Una VPN maschera l’IP e ne assume uno di un altro Paese: basta accedere a Prime Video con la VPN attivata e l’IP americano per accedere in modo libero ai contenuti del catalogo di Prime Video USA.

Cosa fare se la VPN non funziona con Prime Video

Amazon Prime Video può non funzionare con la VPN per una serie di motivi. La piattaforma di streaming potrebbe aver bloccato l’indirizzo IP del server della VPN che si sta utilizzando, oppure è possibile che l’utente non abbia modificato il Paese del suo account. Può inoltre capitare che i server VPN siano bloccati, in quanto Prime Video aggiorna continuamente le blacklist per bloccare gli indirizzi IP associati a server noti. Se molti utenti utilizzano lo stesso server, può essere facile per Prime Video rilevarlo e procedere con il blocco.

Come ovviare a questi problemi? Ecco alcune delle soluzioni più efficaci:

cambiare server VPN : provare a connettersi a un altro server situato nello stesso Paese. Le migliori VPN offrono una vasta scelta e spesso non c’è bisogno di cambiare Paese per ovviare al problema;

: provare a connettersi a un altro server situato nello stesso Paese. Le migliori VPN offrono una vasta scelta e spesso non c’è bisogno di cambiare Paese per ovviare al problema; cambiare il Paese del server : cambiare il Paese di Amazon, ovvero creare un nuovo account nel Paese desiderato. Una volta aperto un nuovo account è possibile sbloccare i contenuti con blocchi geografici;

: cambiare il Paese di Amazon, ovvero creare un nuovo account nel Paese desiderato. Una volta aperto un nuovo account è possibile sbloccare i contenuti con blocchi geografici; aggiornare la VPN : assicurarsi di utilizzarle l’ultima versione della VPN. In genere, infatti, gli aggiornamenti includono miglioramenti in grado di aggirare i blocchi delle piattaforme di streaming;

: assicurarsi di utilizzarle l’ultima versione della VPN. In genere, infatti, gli aggiornamenti includono miglioramenti in grado di aggirare i blocchi delle piattaforme di streaming; cambiare il protocollo della VPN : i protocolli VPN funzionano in modo differente uno dall’altro, utilizzando metodi di crittografia unici. Un tentativo simile può essere fatto con tutti i protocolli disponibili, fin quando non si individua quello funzionante;

: i protocolli VPN funzionano in modo differente uno dall’altro, utilizzando metodi di crittografia unici. Un tentativo simile può essere fatto con tutti i protocolli disponibili, fin quando non si individua quello funzionante; svuotare cache e cookie del browser : Prime Video può memorizzare i dati che svelano la posizione reale dell’utente. Per evitare questa dinamica occorre eliminare cache e cookie del browser, riavviarlo e riprovare a connettersi;

: Prime Video può memorizzare i dati che svelano la posizione reale dell’utente. Per evitare questa dinamica occorre eliminare cache e cookie del browser, riavviarlo e riprovare a connettersi; verificare le impostazioni DNS : alcune VPN richiedono configurazioni DNS personalizzate. In ogni caso è opportuno controllare le impostazioni nell’app VNP o consultare il servizio clienti per ricevere assistenza;

: alcune VPN richiedono configurazioni DNS personalizzate. In ogni caso è opportuno controllare le impostazioni nell’app VNP o consultare il servizio clienti per ricevere assistenza; utilizzare una VPN ottimizzata per lo streaming: non tutte le VPN sono ottimizzare per aggirare i blocchi geografici. Per questo motivo è sempre consigliabile dotarsi di una VPN premium in grado di risolvere in modo definitivo problemi di questo genere.

Quali VPN hanno app per Smart TV e Fire Stick

Molti provider di VPN offrono app compatibili con Smart TV, Amazon Fire Stick e altri dispositivi di streaming. Tra i principali servizi VPN che supportano queste piattaforme, rientrano ExpressVPN, NordVPN, Surfshark, CyberGhost, Private Internet Access, ProtonVPN, PrivadoVPN e Private VPN. Se, invece, una Smart TV non supporta direttamente le VPN, è possibile installare la VPN su router oppure usare uno Smart DNS per bypassare le restrizioni geografiche.

Conclusione

Amazon Prime Video è una piattaforma streaming che offre cataloghi differenziati per Paese, e le restrizioni geografiche limitano l’accesso a molti contenuti. Per bypassare queste barriere le VPN rappresentano una soluzione pratica: questi strumenti sono in grado di mascherare l’indirizzo IP, consentendo agli utenti di accedere ai cataloghi internazionali e proteggendo al contempo la privacy. Una VPN idonea per Prime Video deve garantire velocità elevate, sicurezza avanzata e compatibilità multipiattaforma. Tuttavia, non tutte le Virtual Private Network funzionano bene con Amazon Prime Video, a causa di blacklist o velocità insufficienti.

Tra le opzioni principali del 2024 si segnalano NordVPN, apprezzata per velocità e sicurezza grazie al protocollo NordLynx; Surfshark, con connessioni illimitate e un costo contenuto ed ExpressVPN, che combina velocità e un’ampia compatibilità. Altri servizi come CyberGhost, PrivateVPN e Proton VPN offrono funzionalità specifiche, come server ottimizzati per lo streaming e strumenti avanzati di privacy. Infine, PrivadoVPN si distingue per l’accessibilità economica e una versione gratuita.

L’uso di una VPN non solo migliora la fruizione di Prime Video, sbloccando contenuti esclusivi, ma protegge anche la connessione da minacce informatiche e throttling. È importante scegliere una VPN che bilanci prestazioni, sicurezza e prezzo, testandone le funzionalità tramite prove gratuite o garanzie di rimborso. Con una configurazione semplice e compatibilità con dispositivi come Smart TV o Fire Stick, le VPN rendono lo streaming più sicuro e senza limiti.

Una VPN robusta trasforma pertanto l’esperienza su Amazon Prime Video, eliminando restrizioni geografiche e garantendo protezione online. La scelta del servizio più adatto dipende da esigenze specifiche di velocità, sicurezza e budget.

Domande frequenti sulle migliori VPN per Amazon Prime Video Una VPN rallenta la velocità di connessione? La VPN rallenta la connessione in quanto il traffico di rete deve passare attraverso il server della rete virtuale privata. Per questo motivo si aggiunge uno step rispetto alla procedura standard, con un impatto di circa il 30% rispetto alla velocità normale. Come cambiare VPN su Prime Video? Per cambiare Paese su Prime Video occorre installare il programma relativo, avviarlo e cambiare server in modo da risultare collegato da quello del Paese selezionato. Come guardare Prime Video Italia da un altro Paese? Per aggiornare le impostazioni Paese, accedendo dal proprio smartphone o dal computer occorre selezionare “I miei contenuti e dispositivi” e accedere con l’account Amazon esistente. In seguito bisogna aprire la scheda “Preferenze” e selezionare “Impostazioni Paese/territorio”, quindi selezionare “Modifica”. È legale usare una VPN su Prime Video? L’utilizzo di una VPN per accedere ad Amazon Prime Video non è un’operazione di per sé illegale, ma viola i termini di servizio della piattaforma. In alcuni Stati l’uso di una VPN non è approvato e può essere limitato o vietato. Secondo i termini di servizio della piattaforma, l’uso è limitato ai contenuti disponibili nel Paese in cui l’account è registrato, pertanto utilizzare una VPN per accedere a cataloghi di altri Paesi rappresenta una violazione dei termini.

Invece, quando i clienti Amazon residenti all’interno dell’Unione europea viaggiano nei confini UE, hanno accesso agli stessi titoli disponibili per lo streaming nel loro Paese di residenza. Se viaggiano al di fuori dell’UE possono riprodurre in streaming e scaricare i titoli Amazon Original. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, i clienti dell’UE che viaggiano nel Regno Unito non hanno accesso agli stessi titoli disponibili su Prime Video nel proprio Paese di residenza.