Il Black Friday di Hostinger continua: sconto fino all'85% sui piani

Il Black Friday è ormai passato, ma Hostinger prosegue con la sua promozione: fino all’85% di sconto su hosting e website builder, che includono dominio gratuito, migrazione senza costi e assistenza 24/7.

I piani Hostinger e i vantaggi inclusi

Con Hostinger, puoi ottenere il pacchetto Premium a soli 1,99 euro al mese, con uno sconto incredibile del 85% – ma attenzione, questa promozione è valida solo con ordini di 48 mesi e non include l’IVA. Per rendere l’affare ancora più interessante, riceverai anche 3 mesi GRATIS.

Se stai cercando qualcosa di più avanzato, il pacchetto Business è perfetto per te. Con uno sconto del 78%, puoi ottenere hosting e website builder a soli 3,49 euro al mese. Anche in questo caso riceverai 3 mesi extra. Per coloro che puntano alle massime prestazioni, c’è il pacchetto Cloud Startup con uno sconto del 50%. Ad appena 9,99 euro al mese, avrai prestazioni ottimizzate e risorse dedicate. Riceverai sempre 3 mesi gratuiti.

I piani di Web Hosting consentono di gestire fino a 100 siti web con facilità. Con la registrazione gratuita di un nome di dominio, la possibilità di impostare un indirizzo e-mail aziendale professionale e l’opzione di avviare rapidamente siti web con il Website Builder, Hostinger offre soluzioni all-in-one per le tue esigenze digitali.

In più, la piattaforma si impegna a garantire prestazioni ottimali. Con il LiteSpeed Web Server, la velocità di caricamento del tuo sito web sarà massimizzata. Le soluzioni di cache avanzate e l’Object Cache per WordPress riducono il tempo di risposta del sito web fino a 3 volte, offrendo un’esperienza utente senza pari.

Altri vantaggi sono la migrazione gratuita entro 24 ore attraverso uno strumento automatico di Hostinger, che include agenti esperti sempre disponibili in ogni fase del percorso, e assistenza clienti 24/7 via chat online. Con offerte così allettanti, il Black Friday di Hostinger è un’opportunità da non perdere per tutti coloro che desiderano prestazioni eccellenti, sicurezza avanzata e un supporto clienti affidabile. Approfitta dello sconto fino all’85% disponibile su tutti i piani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.