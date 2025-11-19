Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Stai pensando di mettere online il tuo sito web ma ti spaventa l’idea di cimentarti nella sua realizzazione, data la tua poca esperienza? Non preoccuparti: Hostinger mette a disposizione uno strumento semplice e potente per costruire un sito web in autonomia, senza bisogno di particolari competenze.

Grazie al website builder basato sull’intelligenza artificiale bastano poche indicazioni per generare l’intera struttura del progetto e pubblicarlo in tempi rapidissimi. In occasione del Black Friday, i piani sono proposti con sconti eccezionali che arrivano all’85%. Vediamo quali sono le promozioni di Hostinger per il periodo del “venerdì nero”.

Tutto sui piani Premium e Business di Hostinger: cosa includono e a chi sono adatti

Il piano Premium, pensato per chi sta muovendo i primi passi online, offre la possibilità di realizzare un singolo sito fino a cinque pagine, con 2 GB di spazio d’archiviazione e una casella email gratuita per un anno.

Tra i servizi compresi figurano un dominio gratis per i primi dodici mesi, la creazione istantanea del sito tramite AI Website Builder, oltre 170 template già pronti, strumenti SEO e marketing integrati, email generate dall’intelligenza artificiale e la possibilità di modificare il progetto da smartphone in qualunque momento.

Per chi ambisce a una crescita più ampia, il piano Business – proposto con uno sconto dell’82% – amplia notevolmente il margine d’azione: consente di creare fino a 50 siti con pagine illimitate, mette a disposizione 50 GB di memoria e include cinque caselle email gratuite per dodici mesi. Oltre ai vantaggi presenti nel Premium, offre funzioni dedicate all’e-commerce, strumenti avanzati per il branding e un generatore AI capace di creare anche un logo personalizzato.

Entrambe le soluzioni puntano sulla stessa filosofia: semplicità, flessibilità e tempi rapidi di messa online. L’offerta Black Friday di Hostinger rappresenta una delle occasioni migliori per far decollare la propria presenza digitale: per approfittarne vai sul sito ufficiale del provider.